Щоб унормувати модель проведення ДПА-2021, Рада повинна ухвалити відповідні законодавчі ініціативи.

У 2021 році випускників з повною загальною середньою освітою можуть звільнити від обов’язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО через пандемію COVID-19.

Про це в коментарі Освіта.ua повідомив виконувач обов’язків УЦОЯО Валерій Бойко.

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Центр розробив кілька моделей проведення ЗНО-2021 в умовах карантину. Деякі з них пропонують звільнити майбутніх випускників від ДПА у формі ЗНО.

Згідно з пріоритетною моделлю, підсумкова атестація відбуватиметься за вибором випускника – або в закладі освіти (йдеться про письмову чи усну форму, зокрема з використанням дистанційних технологій), або у формі ЗНО.

Однак для абітурієнтів, які планують вступати у 2021 році до вишів, ЗНО проведуть у встановлені терміни відповідно до регламентів проведення тестування.

«У разі вибору зазначеної моделі зменшиться кількість учасників ЗНО з кожного предмета, а отже, і загальна кількість тестувань. Така ситуація пов’язана з тим, що значна частина учасників тестування з-поміж учнів закладів вищої освіти та переважна більшість з-поміж учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти реєструється для участі в ЗНО виключно з метою проходження ДПА», – зазначив Бойко.

На сьогодні складання ДПА з української, математики й інших предметів має відбуватися обов’язково у формі ЗНО.

Щоб унормувати модель проведення ДПА-2021, Рада повинна ухвалити відповідні законодавчі ініціативи. Розглянути ж на засіданні профільного Комітету парламенту планують на початку березня.

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Автор: УНІАН