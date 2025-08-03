Терміни переходу на нову форму поки невідомі.

Збройні сили України відмовляються від камуфляжу ММ-14, який відомий у народі як "піксель". Замість цього українські військові носитимуть нову форму, пише Militarnyi.

На сайті "Партнер МОУ" повідомили, що Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення було затверджено маскувальний малюнок "ММ-25". Він буде використовуватися у виготовленні предметів речового майна для українських військових.

У Telegram-каналі First Division зазначили, що "ММ-25" є майже повною копією MultiCam, який розроблений американською компанією Crye Precision спільно з Дослідницьким центром солдатського спорядження армії США. Американські військові використовують його з 2002 року.

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Терміни переходу на нову форму поки невідомі. Також невідомо, коли військові отримають перші комплекти.

Зеленський призначив командувача Повітряних сил ЗСУ - що відомо

Нагадаємо, що 3 серпня президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних сил України. Він наголосив, що й надалі українська бойова авіація та сили ППО мають розвиватися комплексно та в ефективній взаємодії.

Раніше Кривоножко був тимчасовим виконувачем обов'язків командувача Повітряних сил. Також він з 2006 по 2008 рік служив командиром 114 бригади тактичної авіації.

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