Вантажі з допомогою супроводжує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Волонтерські організації в Україні щодня здійснюють подорожі на відстані у сотні кілометрів, аби доставити допомогу по всій країні - як цивільним, так і військовим.

В одну таку подорож з групою волонтерів, серед яких - колишні військові, вирушив кореспондент ТСН.

В дорогу з Києва волонтери відправляються глибокої ночі - після 2:00. Мета - охопити якомога більше локацій - Одещина, Миколаївщина і далі - на схід.

Для військових везуть форму та "все необхідне, що їм треба на зараз, аби захищати нашу Батьківщину", розказує один з волонтерів.

У коробках для них - квадрокоптер, тактична амуніція, окуляри, павербанки, далекомірний тепловізор-приціл, та головне - снайперська гвинтівка.

Вантажі з допомогою супроводжує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. Їхня задача - допомагати благодійним фондам, аби вантажі, гуманітарна допомога доставлялися на передову, людям, які цього потребують.

В кожному населеному пункті волонтери зупиняються на лічені хвилини.

"5-7 хвилин і слід зміститися на кілька вулиць вліво. Є ймовірність обстрілу, [якщо є скупчення людей] вона не вщухає", - каже кореспондент Сергій Моргун.

На Миколаївщину волонтери привезли чимало їжі, її доставили в села, що поряд з фронтом.

"Продукти довготривалого зберігання - завжди найбільш потрібне. Такі волонтерська організація возила в Славутич, Ірпінь та Бучу, Чернігів і Харків. Тут (в Баштанці на Миколаївщині - УНІАН) цього потребують не менше. Чимало тих, хто залишився без роботи, чимало - переселенців", - додає кореспондент.

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