Володимир Бричко допомагав вивозити дитячий будинок з Ворзеля

Понад 1800 осіб з-під обстрілів зумів врятувати Володимир Бричко з Рівненської області. У свої 67 особисто возить допомогу військовим та цивільним.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Володимир виростив 12 своїх та двох названих дітей, у нього 43 онуки. Чоловік просто не міг залишатися осторонь, коли почалася повномасштабна війна, й вирішив евакуювати тих, хто цього потребує.

Російські військові вбили напарника Володимира. За його словами, авто спочатку розстріляли, а потім кинули гранату, через що машина згоріла разом з волонтером та продуктами.

У рідному селі Володимира врятованим організовували тимчасовий притулок, а потім везли далі в більш безпечні міста та до кордону.

Він допомагав евакуювати дитячий будинок. 52 немовляти та малюків до трьох років вивозили з Ворзеля. Вони голодні й в холоді провели близько місяця під російськими обстрілами

Як раніше повідомляв УНІАН, 11-річний Ярослав з Новгородського Донецької області піклується про маму і сестру-близнючку, яким відірвало ноги під час ракетного удару по вокзалу в Краматорську. Дівчинка захотіла чаю, який роздавали волонтери на пероні, тому мама з нею вийшла на вулицю, а Ярослав залишився з речами в будівлі вокзалу, що його і врятувало.

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