Зеленський зазначив, що його дружина підтримує його і працює багато.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції, відповідаючи на запитання, які підсумки цього року для його родини, сказав, що його дружина, донька і син перебувають в Україні, дають моральну підтримку.

"Для моєї родини підсумки року такі самі як для кожної родини, яка повністю в Україні. Всі виклики нам зрозумілі. Ми розуміємо, що у нас є можливість жити і працювати, служити Україні, є можливість бути разом. Сьогодні бути в Україні і навіть іноді в різних локаціях, це все одно бути разом. Бо воїн, який на фронті і його дівчина чи дружина, яка в Києві чи іншому місті, відчуває що він і кого він захищає", - наголосив Зеленський.

При цьому додав, що це без закидів тим жінкам, хто поїхав.

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"Я до тих, хто тут. Я їх особливо особисто поважаю. Я вважаю, що вони дають цю моральну підтримку і цю міцність воїнам", - сказав президент України.

Зеленський зазначив, що його дружина підтримує його і працює багато. Він сказав, що дуже пишається роботою своєї дружини Олени, яка опікується програмами щодо ментального здоров’я, шкільного харчування.

"Син ходить то в школу, то ходить в он-лайн як, мабуть, всі хлопці і дівчата. А донька моя в університеті. І я радий, що вони тут. І мені дуже приємно, що це вони зробили свій особистий вибір і роблять свій особистий внесок як кожна родина в Україні". – наголосив Зеленський .

Діяльність Олени Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська увійшла у топ-25 найвпливовіших жінок світу за версією видання Financial Times. Як зазначає Financial Times, дружину українського лідера додала у список найвпливовіших жінок світу прем’єрка Естонії Кая Каллас. Вона зазначила, що її найбільше захоплює "чесність" Олени Зеленської.

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