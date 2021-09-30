Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій виступила проти "нав’язування гендерної ідеології". Її члени вже ухвалили відповідну резолюцію.
Про це повідомляється на сайті Ради церков.
Так, на виїзному засіданні в Острозі члени Ради церков і релігійних організацій ухвалили резолюцію, в якій зокрема сказано:
"Сім’я, у тому числі шлюб жінки і чоловіка як найкращий осередок для народження і виховання дітей, залишається однією з найбільших цінностей Української держави, незважаючи на деструктивну критику з боку окремих політиків і громадських діячів. Підтвердженням цьому є не лише Священні Писання та досвід попередніх поколінь, але й положення статті 51 Конституції України та статті 5 Сімейного кодексу України".
Також у Раді церков переконані, що нав’язування гендерної ідеології має негативні наслідки у вигляді спроб знецінити ідеал сім’ї та шлюбного союзу жінки та чоловіка. Таке нав'язування, як йдеться у резолюції, супроводжується "цілеспрямованим обмеженням свободи вираження поглядів і свободи віросповідання, вдається до толерування мови ненависті на адресу релігійних діячів і прихильників традиційних сімейних цінностей". Окрім цього, воно нібито заохочує "силове свавілля" щодо учасників просімейних мітингів і активістів.
Читайте такожУ Швейцарії на референдумі підтримали легалізацію одностатевих шлюбів"Соціальні експерименти з узаконенням свавільної гендерної самоідентифікації (на відміну від жіночої та чоловічої статі) та нав’язування суспільству в якості норми протиприродних явищ (популяризація одностатевої сексуальної орієнтації, заперечення наявності жіночності у жінок і маскулінності у чоловіків як відмінних особливостей, рух на підтримку небінарних займенників тощо) у підсумку не призводять до інклюзії, рівності прав та зменшення насилля, але ще більше розколюють і збурюють суспільство, маргіналізують і обмежують у правах більшість заради захисту інтересів меншості, поглиблюють демографічну кризу в країні", - йдеться у документі.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Росії запропонували прирівняти до екстремізму ЛГБТ, фемінізм та чайлдфрі.
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