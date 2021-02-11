Жінка, яка стала донором, пережила розрив аневризми, крововилив в мозок і кілька операцій. В результаті лікарі констатували у неї смерть мозку.

У Львові медики провели відразу чотири трансплантації життєво важливих органів від 45-річної жінки. Перед донором, яка врятувала життя цим людям, лікарі вишикувалися в коридор пошани.

Про це на Reporters написала тележурналістка та засновниця Всеукраїнської платформи донорства "iDonor" Ірина Заславець.

Жінка, яка стала донором, пережила розрив аневризми, крововилив в мозок і кілька операцій. В результаті лікарі констатували у неї смерть мозку. Згоду на посмертне донорство дали рідні.

Перед операцією, о пів на шосту ранку вздовж коридору вишикувалися лікарі та медсестри, щоб вшанувати жінку-донора, яка врятує чотирьох осіб.

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"Схилені голови. Пронизливий писк монітора, який стежить за станом пацієнта. Жінку на каталці везе завідувачка реанімації, хитаючи кисневий мішок. Хоча мозок донора і помер, то ще якийсь час вона дихає – завдяки тому мішку і апаратам життєзабезпечення", – написала Заславець.

Коридор пошани вона назвала подякою донору за вищий прояв жертовності і любові до ближнього.

Операцію з трансплантації органів проводили лікарі з Інституту серця та Інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова. Лікарі врятували життя чотирьом хворим, здійснивши трансплантацію серця, печінки та двох нирок.

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Автор: УНІАН