Сторона захисту просила суддів відпустити митрополита під особисте зобов’язання.

Екс-наміснику Києво-Печерської лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю на прізвисько "Мерседес", якого СБУ підозрює в низці злочинів, продовжили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як повідомляє "Суспільне", адвокати підозрюваного просили змінити запобіжний захід на особисте зобов’язання та зняти з нього електронний браслет, стверджуючи, що йому потрібні постійні обстеження лікаря у зв’язку з захворюванням – цукровим діабетом.

Однак судді Соломʼянського районного суду міста Києва ухвалили рішення задовольнити клопотання прокурора та продовжили цілодобовий домашній арешт до 1 липня. Павла зобов’язали й надалі носити електронний браслет.

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На судовому засіданні підозрюваний у виправдовуванні збройної агресії РФ і приниженні громадян у зв‘язку з релігійними переконаннями митрополит заперечував будь-які звинувачення та стверджував, що "не є ворогом".

"Те, що нам приліпили прокурори Московський патріархат, і те, що я розпалюю ворожнечу – неправда. Ми ісповідуємо миролюбство. Я не згідний з прокурором. Я за два місяці нічого не порушував. Я за державу вболіваю, хочу закінчення російської агресії. Мені цікаво, чому я "Мерседес"? Я ніколи не був ворогом. На основі чого мені приписують запобіжний захід? Я зрозумів, що це політичне", — заявив підозрюваний.

Звернувшись до прокурора і слідчого СБУ він заявив: "Вам не стидно, що ви пишете? Одному і другому".

Крім цього, підозрюваний стверджував, що до нього нібито зверталися з ПЦУ і пропонували "розв’язати питання".

"Вночі був дзвінок з перекладачем, якщо ви перейдете до Епіфанія, усі обвинувачення знімуть. Я не йду на компроміси з Богом. У мене є УПЦ, і прошу більше мені не дзвонити вночі. Я прошу, щоб не було браслету, і їздити хоча б два рази на місяць в Лавру", – заявив він у суді.

Справа митрополита УПЦ МП Павла - що треба знати

На початку квітня Лебідь отримав підозру від Служби безпеки України. Його підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі і заперечення дій агресора. Незабаром суд обрав йому запобіжний захід – митрополита відправили під домашній арешт з електронним браслетом.

Митрополит заявляв, що нібито не може перебувати під домашнім арештом. Мовляв, у будинку, де він перебуває, нема, де спати, а також тепла і світла. Журналісти знайшли цей будинок і спростували заяви Павла.

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