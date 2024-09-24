В Україні вже немає обов’язку подавати акт догляду для отримання відстрочки від мобілізації.

В Україні вже немає обов’язку подавати акт догляду для отримання відстрочки від мобілізації. Про це розповіла речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея, повідомляє місцеве видання "Про Все".

Вона посилається на зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

За словами Кривошеї, правом на відстрочку можуть користуватися особи, які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі).

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"У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю, а також зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком) або дитиною", - пояснює речниця.

При цьому, за її словами, військовозобов'язаним, які доглядають за хворим близьким родичем більше не потрібно зазначати у заяві до ТЦК СП інформацію про відсутність інших працездатних членів сім’ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї. Проте це не означає, що, наприклад, два брати можуть доглядати за хворою матір’ю і, відповідно, отримати відстрочку.

"Військовозобов’язані, які зобов’язані утримувати осіб, зазначають у заяві про відсутність інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати осіб, а за умови наявності кількох військовозобов’язаних – додають заяву особи з інвалідністю, в якій зазначається прізвище ім’я та по-батькові особи, яку особа з інвалідністю обирає для здійснення свого утримання. Військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за членами сім’ї другого чи третього ступеня спорідненості, також мають підтвердити про відсутність родичів першого чи другого ступеня спорідненості", - уточнила речниця.

Всю надану в документах інформацію під час оформлення догляду обов'язково перевірять, кажуть в ТЦК.

"Під час ухвалення рішення про надання відстрочки громадянину з такою підставою, військовослужбовці ТЦК перевіряють перебування громадянина на військовому обліку, родинні зв’язки військовозобов’язаного та особи, яку відповідно до законодавства зобов’язаний утримувати або за якою здійснює догляд, наявність інших осіб, місце проживання яких задекларовано за адресою місця проживання особи, яка потребує постійного догляду, користуючись наявними реєстрами та базами даних", - каже речниця.

За її словами, інформація про те, що коли людина жодного разу не з’являлась до ТЦК, вона не матиме право оформити відстрочку у зв’язку з доглядом чи утриманням хворого родича неправдива.

"Найголовніше, щоб не було проблем з правилами військового обліку: військово-обліковий документ був правильним з усіма актуальними відмітками та громадянин не перебував у розшуку. Якщо дійсно є законна підстава, то громадянин отримає відстрочку від призову на військову службу і буде її отримувати у подальшому лише допоки буде підстава", - резюмувала Кривошея.

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