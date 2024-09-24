На думку Олександра Букатара, ми упустили "патріотичний настрій, який був перші півроку".

Ухилянтів зараз стало більше, бо люди забули, що в Конституції є не лише права, а й обов’язки. Таку думку в інтерв’ю "Армія TV" висловив Олександр Букатар, командир 3-го батальйону бригади Національної гвардії України "Спартан".

Відповідаючи на запитання щодо активності зараз "ухилянтської теми", порівняно, зокрема, з 2022 роком, Букатар висловив думку, що "ми зробили найвеличнішу помилку - це ми упустили цей патріотичний настрій, який був перші півроку".

"За нього треба було чіплятися, розвивати. Навіть той же закон, напевно, про мобілізацію - він вже тоді повинен бути. І тоді б усе було б інакше", - сказав він.

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Говорячи про великі міста, зокрема Київ та Харків, командир батальйону зазначив, що "воно коли ж не стріляє, регулярно не бахкає, то начебто і жити можна".

"Ніхто ж не розуміє, як воно саме на лінії зіткнення, що відбувається", - зауважив Букатар.

Він згадав, зокрема про такі фрази як "це не моя війна" та "я не навчався на це".

"Просто люди забули, що Конституція - не тільки, що там є права. А є ще обов’язки. І найголовніший обов’язок чоловіків - це якраз захищати свою країну. І все одно, хто ти: ти айтішник або ти, там, слюсар, або тракторист", - сказав військовий.

Букатар підкреслив, що росіяни - підлий ворог, який не зупиняється.

"У багатьох думка, що це все повториться, але через п’ять років, сім років. Але це все повториться вже з іншою потужністю", - зауважив він.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Тетяна Книш, керівниця адвокатського об’єднання "Vector" розповіла, коли накладається штраф за неотримання повістки.

За її словами, у разі, якщо людина отримує рекомендований лист, яким надсилається повістка, але до територіального центру комплектування не з’являється, то таку людину може бути притягнуто до адміністративної відповідальності, та застосовано до неї штраф.

Йдеться про притягнення до адмінвідповідальності зі стягненням штрафу на суму від 17 до 34 тис. грн.

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