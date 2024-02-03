За словами голови європейської дипломатії, за 2024 рік Євросоюз надасть Києву суму, виділену за два попередні роки.

Щоб забезпечити мир, Європейський Союз має бути готовим захищати себе. Про це у своєму блозі написав високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Європейської Комісії Жозеп Боррель.

Він нагадав, що на останньому засіданні Європейська рада погодила новий пакет цивільної допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Водночас, за словами дипломата, ЄС відстає від поставленої цілі щодо надання Києву боєприпасів, "але ми прискорюємо наші зусилля".

"До кінця року ми доставимо в Україну понад 1 мільйон артилерійських снарядів і навчимо 60 тисяч українських військових", - запевнив Боррель.

За його словами, Євросоюз за допомогою власних інструментів і його держави-члени вже надали Україні понад 28 мільярдів євро військової допомоги.

"Це свідчить про те, що ми значно прискорюємо нашу підтримку. За один рік ми наблизимося до суми, виділеної за два попередні роки цієї війни", - підкреслив голова європейської дипломатії.

Допомога ЄС Україні - останні новини

У четвер, 1 лютого, Європейський Союз виділив 50 млрд євро для України. Пакет, що стане опорою українському бюджету, виділяють на чотири роки. Переконати голову уряду Угорщини Віктора Орбана підтримати його вийшло навіть до початку саміту. Лідери ЄС зібрались у Брюсселі суто заради надання грошей для Києва.

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