1 лютого лідери ЄС узгодили виділення 50 млрд євро на підтримку України, це свідчить про те, що Росії не слід розраховувати на будь-яку втому з боку європейців у підтримці України

Підтримка рішення про надання Україні 50 мільярдів євро всіма 27 країнами Європейського союзу показала Росії, що Європа не "стомилась". Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час прес-конференції у Брюсселі за підсумками зустрічі Європейської ради, повідомляє "Укрінформ".

"Ця угода надає передбачуваності нашій підтримці України через довгострокові економічні та фінансові зобов'язання. Послання чітке - Росії не слід розраховувати на будь-яку втому з боку європейців у підтримці України", - сказав Макрон.

За його словами, Європейська рада погодилася з тим, що Єврокомісія представлятиме щорічний звіт про реалізацію програми для України, на основі якого будуть проводити щорічні дебати. Макрон пояснив, що у разі необхідності через два роки Європейська рада може запросити Комісію представити пропозицію щодо перегляду цього механізму, зокрема, в контексті наступної багаторічної фінансової програми Європейського Союзу.

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Щодо військової підтримки, то, як сказав президент Франції, країни Європи беруть на себе двосторонні зобов'язання, і саме це буде однією з цілей його майбутнього візиту в Україну.

"Франція надає критично важливі можливості, які можуть мати вирішальне значення на полі бою, включаючи ракети "Скальп" для протиповітряної оборони та артилерійські системи "Цезар", - сказав Макрон.

Крім того, він нагадав, що 18 січня Франція як співголова (разом з США) приймала важливу зустріч зі створення так званої артилерійської коаліції, до якої увійшли 22 країни. На наступному засіданні Євроради Макрон пообіцяв повернутись до питання російських активів.

"Ми зробили важливий крок, вирішивши відокремити відсотки заморожених російських активів. Другим етапом тепер буде ухвалення рішення про те, як їх використовувати та куди розподілити", - зауважив президент Франції.

Підтримка України від ЄС

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого на спеціальному засіданні Європейської Ради у Брюсселі голови держави і урядів країн-членів Євросоюзу ухвалили одностайне рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.

Це рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС, у тому числі Угорщина, яка з грудня минулого року блокувала його схвалення.

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