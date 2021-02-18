Експерт вважає, що спроби українців нелегально влаштуватися на роботу за кордоном можуть обернутися великою бідою.

Внаслідок коронакризи Європа в даний час переживає серйозне зростання безробіття і зменшення кількості вакансій, тому в українців небагато шансів на те, щоб влаштуватися там на роботу.

Про це в коментарі УНІАН сказала експерт з ринку праці Тетяна Пашкіна.

"Зараз в українців не так вже й багато шансів поїхати працевлаштовуватися за кордон. Тому що якщо раніше були вакансії в Італії, Франції, Німеччини, Швеції, Греції і де хочете. То зараз з партнерів-країн з працевлаштування залишилася тільки Польща і може трохи Чехія", - сказала вона.

За словами експерта, існує досить серйозне зростання безробіття в Європі і діють обмеження щодо міграції. Тобто, громадяни, які хотіли б поїхати на роботу до Франції, Швейцарії і так далі зараз не можуть цього зробити.

"Вакансії в Європі є і є професії, які для місцевого населення не привабливі, але ринок за великим рахунком не настільки великий. Також є провал, так само, як і у нас, в сферах туризму, перевезень - все, що зараз під ковідними обмеженнями. Ринок впав і роботи не так вже багато", - пояснила вона.

Пашкіна зазначила, що, з іншого боку, завжди працюватимуть фальшиві агентства, які нелегально працевлаштовують українців. Але ризики в цій ситуації настільки великі, що нелегал може опинитися на вулиці і без оплати за свою роботу.

"Ті наші люди, які будуть намагатися влаштуватися нелегально, можуть потрапити на роботодавця, який не заплатить вчасно або не заплатить всю суму. Якщо це неофіційне працевлаштування, то людина може прийти в кінці місяця за зарплатою, а йому роботодавець з чесним обличчям скаже "хто ви?". Ще, наприклад, буває, що обіцяють невелику зарплату, але проживання та харчування, і людина розраховує на повне забезпечення, але за фактом це виявляється не так", - розповіла Пашкіна.

За інформацією експерта, також буває, що у людей забирають паспорти, нібито на реєстрацію та оформлення, і не повертають, і людина стає фактично прикутою до цієї роботи. Також є нюанси оплати перепрацювань.

"Так, є варіанти неофіційної роботи. Але якщо раніше це був сумнівний і проблемний захід, то зараз це стає ще більшою бідою. І особливої вигоди зараз від цього я не бачу", - додала експерт.

Раніше польські ЗМІ повідомили про те, що в польському місті Отвоцьк громадянина України не пустили в квартиру, яку він знімав ще з кількома особами, коли дізналися, що він заразився коронавірусом.

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Автор: УНІАН