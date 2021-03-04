Місце проведення XVIII з'їзду суддів 9-11 березня змінено з міркувань безпеки, за рекомендацією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Про це повідомляє прес-служба Ради суддів України.
"4 березня відбулося позачергове засідання Ради суддів України, під час якого ухвалили рішення №11 про перенесення місця проведення XVIII з'їду суддів України з приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок України до "Президент Готелю", що на вулиці Госпітальній, 12", - йдеться у повідомленні.
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Як пояснили у прес-службі, підставою для зміни місця проведення з'їзду став лист Авакова. У ньому міністр рекомендував Раді суддів змінити місце проведення заходу з міркувань безпеки делегатів та учасників форуму.
Нагадаємо, 27 лютого організатори мітингів на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка анонсували наступну акцію 9 березня, тому що на цю дату запланований з'їзд суддів. Активісти вимагали встановлення цивілізованої системи правосуддя в Україні.
Справа проти Стерненка: що відомо
- 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі за обвинуваченням у викраденні місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.
- Його та ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.
- Ввечері того ж дня у десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту громадян, обурених вироком Стерненку.
- Зокрема, у Києві на акції біля Офісу президента сталися сутички між протестувальниками і правоохоронцями. За даними поліції, було затримано 24 осіб. Постраждали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.
- Сьогодні, 27 лютого, учасники акції провели мітинг біля Офісу президента, під час якого висунули Володимиру Зеленському вимоги звільнити Стерненка і перезавантажити Вищу раду правосуддя.
- Також вони пікетували Офіс генпрокурора з вимогою відставки Ірини Венедіктової. Також учасники акції закидали будівлю Офісу генерального прокурора фаєрами і петардами.
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