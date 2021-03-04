З'їзд відбудеться у приміщенні "Президент Готелю", а не в Міжнародному центрі культури та мистецтв Федерації профспілок України, як планували раніше.

Місце проведення XVIII з'їзду суддів 9-11 березня змінено з міркувань безпеки, за рекомендацією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомляє прес-служба Ради суддів України.

"4 березня відбулося позачергове засідання Ради суддів України, під час якого ухвалили рішення №11 про перенесення місця проведення XVIII з'їду суддів України з приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок України до "Президент Готелю", що на вулиці Госпітальній, 12", - йдеться у повідомленні.

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Як пояснили у прес-службі, підставою для зміни місця проведення з'їзду став лист Авакова. У ньому міністр рекомендував Раді суддів змінити місце проведення заходу з міркувань безпеки делегатів та учасників форуму.

Нагадаємо, 27 лютого організатори мітингів на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка анонсували наступну акцію 9 березня, тому що на цю дату запланований з'їзд суддів. Активісти вимагали встановлення цивілізованої системи правосуддя в Україні.

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Автор: Віталій Саєнко