Організатори мітингів на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка заявили, що наступна акція запланована на 9 березня.
Як передає кореспондент УНІАН, активісти провели біля будівлі Офісу генерального прокурора мітинг з вимогою звільнення Ірини Венедіктової.
Активісти заявили, що протестуватимуть безстроково, але це не означає, що вони "будуть жити на вулиці". Вони мають намір виходити на акції протесту регулярно, доки в державі не буде встановлена цивілізована системи правосуддя.
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Також акції протесту продовжуватимуться, доки Стерненко та інші політв'язні не вийдуть на волю.
Наступна акція відбудеться 9 березня на Майдані Незалежності, бо у Будівлі профспілок заплановано проведення з'їзду суддів.
Справа проти Стерненка: що відомо
- 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі за обвинуваченням у викраденні місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.
- Його та ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.
- Ввечері того ж дня у десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту громадян, обурених вироком Стерненку.
- Зокрема, у Києві на акції біля Офісу президента сталися сутички між протестувальниками і правоохоронцями. За даними поліції, було затримано 24 осіб. Постраждали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.
- Сьогодні, 27 лютого, учасники акції провели мітинг біля Офісу президента, під час якого висунули Володимиру Зеленському вимоги звільнити Стерненка і перезавантажити Вищу раду правосуддя.
- Також вони пікетували Офіс генпрокурора з вимогою відставки Ірини Венедіктової. Також учасники акції закидали будівлю Офісу генерального прокурора фаєрами і петардами.
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