Мітинг запланували на 9 березня на Майдані Незалежності, бо в Будівлі профспілок проходитиме з'їзд суддів.

Організатори мітингів на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка заявили, що наступна акція запланована на 9 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти провели біля будівлі Офісу генерального прокурора мітинг з вимогою звільнення Ірини Венедіктової.

Активісти заявили, що протестуватимуть безстроково, але це не означає, що вони "будуть жити на вулиці". Вони мають намір виходити на акції протесту регулярно, доки в державі не буде встановлена цивілізована системи правосуддя.

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Також акції протесту продовжуватимуться, доки Стерненко та інші політв'язні не вийдуть на волю.

Наступна акція відбудеться 9 березня на Майдані Незалежності, бо у Будівлі профспілок заплановано проведення з'їзду суддів.

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Автор: Віталій Саєнко