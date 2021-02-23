Під час сутичок на вулиці Банковій постраждало 27 правоохоронців.

Під час протестів під Офісом президента через ув’язнення Сергія Стерненка поліцією було затримано 24 людини.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Вказується, що 24 активних учасників акції доставляли до управлінь поліції. У них відібрали пояснення і відпустили.

Також повідомляється, що під час забезпечення правопорядку на вулиці Банковій постраждало 27 правоохоронців. Їм надають медичну допомогу.

"Під час акції учасники використовували газові балончики та фаєри. На зауваження поліцейських не вчиняти правопорушень вони не реагували, тож словесні перепалки переростали в сутички. У результаті опіки очей отримали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії", - поінформували в поліції.

Поліція стверджує, що в акції біля Офісу Президента України взяли участь понад 2000 осіб. За порядком стежили поліцейські та військовослужбовці НГУ.

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Онлайн-трансляція протестів через арешт Стерненка

Арешт Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Його й іншого обвинувачуваного у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО.

Запобіжний захід не підлягає зміні, тому обвинувачені пробудуть у СІЗО до завершення розгляду апеляційної скарги на вирок.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.187 (розбій) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) УКУ, а покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст.146 вже минув строк притягнення до кримінальної відповідальності. Димчука визнали винним за статтями 146 і 187 і призначили аналогічний строк ув'язнення.

Довідка УНІАН. У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж і стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводились на підставі заяви громадянина Сергія Щербича про викрадення з метою заволодіння його грошовими коштами на суму 300 грн.

Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами і відправили в СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.

Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

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Автор: Олег Давигора