На даний час ексгумація тіл проводиться тільки на одному кладовищі, в Ізюмі 7 таких місць.

У звільненому Ізюмі може бути ще багато місць з масовими похованнями жертв.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я впевнений, що це не всі могили. На скільки мені відомо, на даний час ми приближаємось до цифри 200 ексгумованих тіл, їх тільки на одному кладовищі, попередня цифра десь 450. Всього в Ізюмі 7 кладовищ",- акцентував Лубінець.

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Він розповів, що за даними місцевих мешканців, тіла закатованих та загиблих людей, окупанти віддавали родичам з вимогою захоронити в різних місцях.

"Коли я перебував в Ізюмі, спілкувався з місцевими мешканцями, які перебували в місті під час окупації. Вони казали, що дуже багато людей, які загинули від російських авіабомб, від обстрілів, які були, в тому числі, закатовані в катівні - в Ізюмі. То їх віддавали родичам і казали поховувати в різних місцях. В Ізюмі 7 таких місць. Ми почали цю роботу тільки на одному кладовищі. Тому я впевнений, що будуть ще нові відкриття і вони будуть не менш трагічними і жахливими",- підкреслив Лубінець

Омбудсмен додав, що в Ізюмі під час тимчасової окупації була тотальна система залякування та терору місцевого населення.

"Таке люди пережили весь час, тотальна система залякування, пошуку постійного наших проукраїнські налаштованих людей, колишніх правоохоронців. Тобто кожен, хто просто йшов по вулиці міг потрапити в катівню і з нього саме вибивали підписання документа, що він український шпигун. Нажаль, дуже багатьох, вони (місцеві жителі-УНІАН) так і кажуть, що "багато з наших мешканців, вони після цієї катівні просто не повернулись, ми їх вже не бачили і не знаємо що з ними сталося", - сказав Лубінець.

Він зауважив, що наразі триває фіксація всіх злочинів для того, щоб домогтися покарання російських військовослужбовців.

"Юридично кожне тіло зараз достається, кожен наш громадянин і по кожному працюють наші правоохоронці. Там сотні представників Національної поліції, там окремо бригада прокуратури, окремо представники офісу Генерального прокурора. Наскільки мені відомо залучені іноземні фахівці, які нам допомагають. Для нас дуже важливо, щоб кожен факт злочину, який вчинили російські військовослужбовці, він був зафіксований, зрозуміло, що доказаний і потім це стане частиною Міжнародного кримінального трибуналу",- акцентував Лубінець.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

16 вересня голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень.

Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено 445 поховань людей.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

19 вересня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що з місця масового поховання в Ізюмі ексгумовано вже 146 тіл, з них двоє - дитячих. У частини загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла зі зв'язаними руками та слідами катувань, слідами мінно-вибухових травм, осколкових та колото-різаних поранень.

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