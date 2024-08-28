Він має носити електронний браслет та здати закордонний паспорт.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку у вигляді застави у розмірі понад 30 мільйонів гривень. Як повідомляє "Суспільне", Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні неправдивої інформації.

Йому також встановили обовʼязки на два місяці: прибувати за вимогою до прокурора, суду; повідомляти про зміну місця проживання; носити електронний браслет; здати закордонний паспорт; не відлучатися з Києва; утримуватися від спілкування зі свідками.

Зазначається, що на засіданні 15 серпня прокурори просили суд відправити Кириленка під варту з можливістю застави у 120 млн грн.

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Водночас на сьогодні, за словами представниці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, позиція сторони звинувачення не змінилися. Прокуратура наполягає на взятті підозрюваного під варту з альтернативою застави на суму 121 млн 120 тис. грн.

"Це майже удвічі більше, ніж сума майна, набуття якої інкримінується кримінальним провадженням", - зауважила Валентина Гребенюк.

Сам Кириленко у коментарі "Суспільному" повідомив, що продовжує виконувати обов'язки голови Антимонопольного комітету. На час слідства його не відсторонювали від роботи.

Справа Кириленка: що відомо

За даними Національного антикорупційного бюро України, у 2020-2023 роках, обіймаючи посаду керівника Донецької обласної військової адміністрації, підозрюваний набув 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Йдеться про сім квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, два гаражних бокси, шість паркомісць, три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль ВМW Х3.

Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн.

За даними НАБУ, Кириленко не вказав набуте майно у деклараціях за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

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