У Хмельницькому судитимуть 34-річну жінку, яка до смерті побила свою 4-річну доньку. Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.
Читайте такожПобив і непритомного викинув з вікна: у Києві нелюд ледь не вбив 6-річного похресника (фото)У секторі комунікації Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області розповіли подробиці моторошного інциденту.
Зазначається, що ввечері 7 жовтня 2020 року до правоохоронців надійшло повідомлення від чергового лікаря обласної дитячої лікарні про те, що до них в реанімацію без свідомості з численними тілесними ушкодженнями доставили 4-річну дівчинку.
Як з’ясували правоохоронці, свого часу потерпіла разом зі старшою сестричкою були вилучені з сім’ї і проживали в дитячому будинку сімейного типу. Проте їхня 34-річна матір знову вийшла заміж і через суд повернула дівчаток.
«Жінка запевняла поліцейських, що в молодшої після повернення почалися епілептичні напади і тілесні ушкодження вона отримала після чергового загострення. Проте вихователі дитячого будинку стверджують, що нічого подібного у них з дівчинкою не траплялось», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спеціалісти, оглянувши дитину, дійшли висновку, що такі травми вона могла отримати тільки від умисного нанесення тілесних ушкоджень.
«Як згодом підтвердилось, била дитину саме матір, в тому числі і по голові. Майже місяць лікарі боролися за життя дитини, але дівчинка померла», - додали в поліції.
Після оголошення підозри жінка перебувала під вартою. Наразі досудове розслідування завершено. Згідно ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого) ККУ, матері може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Обвинувальний акт спрямовано до Хмельницького міськрайонного суду.
Забила до смерті доньку: інші подробиці
До цього повідомлялося, як 34-річна мешканка села Ходаківці зізналася, що побила доньку через її погану поведінку.
Інцидент стався у жовтні минулого року.
Травмовану дитину із численними саднами, переломом руки та закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували до реанімаційного відділення дитячої лікарні.
Медики боролись за її життя майже місяць, однак усі зусилля виявились марними.
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