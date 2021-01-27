Мешканка Хмельницького району до смерті побила 4-річну доньку.
Читайте такожУ Харкові дітей годували вбитими просто в квартирі собаками - блогер (відео)Про це повідомляють у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.
34-річна мешканка села Ходаківці стверджує, що побила доньку через її погану поведінку. Била маленьку в усі частини тіла, у тому числі голову.
Травмовану дитину із численними саднами, переломом руки та закритою черепно-мозковою травмою у жовтні минулого року госпіталізували до реанімаційного відділення дитячої лікарні.
Медики боролись за її життя майже місяць, однак усі зусилля виявились марними.
За результатами досудового розслідування зібрано достатню кількість доказів вчинення вказаною особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого).
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно підозрюваної, яка утримується під вартою, направлено для розгляду до Хмельницького міськрайонного суду.
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