Наразі уся ситуація розбирається похвилинно.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дмитра Люсюка, бійці якої загинули через удар росіян під час нагородження на Запоріжжі, відсторонено на час слідства.

У вечірньому відеозверненні глава держави розповів, що сьогодні на засіданні Ставки верховного головнокомандувача заслухали доповіді щодо трагедії. Доповідали військові, міністр оборони, керівник Служби безпеки України.

"Конкретика – що вже вдалося зʼясувати з обставин трагедії, чиї накази створили умови, щоб трагедія сталася. Доповідав, зокрема, головний інспектор Міноборони Воронченко", - розповів Зеленський.

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За його словами, командира бригади відсторонено на час слідства. Президент наголосив, що наразі уся ситуація розбирається похвилинно. Він пообіцяв, що буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога.

"Жодного уникнення відповідальності", - додав глава держави.

Згодом у Генштабі підтвердили цю інформацію.

"На час проведення службового розслідування за фактом загибелі особового складу 03.11.2023, командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади усунуто від виконання обов’язків за посадою за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України. Матеріали розслідування після його завершення буде передано правоохоронним органам, - сказано у повідомленні.

Загибель бійців 128-ї бригади - деталі

3 листопада неподалік села Зарічне на Запоріжжі для нагородження зібрали бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Під час шикування та нагородження росіяни вдарили по ним ракетою "Іскандер-М". Повідомлялося про 19 загиблих бійців. Також відомо про загибель цивільних та десятки поранених.

Згодом стало відомо, що командир бригади Дмитро Лисюк запізнився на нагородження. За даними журналістів, окупанти коригували удар з безпілотника, однак все ж помилилися та влучили у будівлю позаду військових, через що кількість жертв була меншою.

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