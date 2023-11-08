Граната на дотик пластмасова, виглядає як іграшка і не військова людина дійсно могла подумати, що це сувенір.

Помічник Головнокомандувача ЗСУ майор Геннадій Частяков загинув під час вибуху німецької гранати DM51. Як зазначає військовий експерт Сергій Флеш, вона справді схожа на іграшкову, тому не фронтова людина могла не зрозуміти, що граната бойова.

Він зазначив, що граната на дотик пластмасова, виглядає як іграшка, і Частяков дійсно міг подумати, що це сувенір.

"Людина яка не воювала, цілком може подумати, що це якийсь пластмасовий сувенір, вона на дотик 100% пластмасова", - пояснив він.

Експерт також вказав на важливу особливість гранати при її підриві.

"У радянських гранатах коли ви її кидаєте, ви чуєте вибух детонатора, потім відбувається затримка і сам вибух гранати. Тут проблема в тому, що вона (DM51) спеціально так зроблена, що якщо ви висмикнете чеку, вона буде мовчки лежати і просто мовчки вибухне через три секунди", - зазначив експерт.

Він також додав, що такі гранати прийшли в Україну в обмеженій кількості, і досить рідко зустрічаються в Збройних силах, тому військові на фронті іноді їх тримають як сувеніри.

Загибель Геннадія Частякова

Увечері 6 листопада в селі Чайки Київської області через необережне поводження з гранатою загинув помічник Головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Його 13-річний син був важко поранений.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження у цій справі. Зараз ДБР розглядає головною версією причини загибелі нещасний випадок внаслідок необережного поводження з боєприпасами.

Водночас, розглядаються й інші можливі версії - вбивство на замовлення спецслужб РФ; вбивство через ворожнечу; спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера апарату Головнокомандувача ЗС України.

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