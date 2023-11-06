Трагедія сталася у селі Чайки.

На Київщині внаслідок необережного поводження з гранатою загинув помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Інцидент стався у селі Чайки.

Представниця МВС Марʼяна Рева повідомила в коментарі УНІАН, що загинув 39 річний військовий. Його 13 річний син тяжко поранений, його шпиталізували. Працює поліція. Дані в ЄРДР внесено за фактом загибелі людини та за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Відомо, що вдома також були дружина та донька військового. За попередньою інформацією, вони не постраждали.

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"Наразі у нас немає інформації про особу загиблого", – додала Рева

Пізніше стало відомо, що загиблий – Геннадій Частяков, який працював помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. При огляді квартири правоохоронці виявили ще п'ять цілих гранат, пишуть ЗМІ.

"Еспресо" повідомляло, що чоловік прийшов додому із подарунками на день народження.

"При відкритті одного з яких стався вибух. Ймовірно, це була коробка з пляшкою та чарками", – йдеться у повідомленні.

Загибель військових в Україні

3 листопада на Запорізькому напрямку російські окупанти вдарили "Іскандером" по бійцях 128-ї бригади, які чекали на нагородження. Відомо, що внаслідок ворожої атаки загинули 19 військовослужбовців.

Серед жертв російського удару двоє жителів Закарпатської області – Дмитро Мілютін та Сергій Кузнєв. Імен інших загиблих поки не називали.

ЗМІ писали, що комбриг 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк запізнився на нагородження особового складу до Дня ракетних військ і артилерії. Саме на нього чекали військові.

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