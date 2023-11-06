У кабінеті колеги знайшли ще дві такі бойові гранати нового західного зразка.

Загиблому помічнику головнокомандувача ЗСУ Геннадію Чистякову гранати, одна з яких вибухнула, подарував його колега-військовослужбовець. У нього в кабінеті вже провели обшук та вилучили ще дві гранати, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Міністр наголосив, що трагедія у Чайках починає обростати різною інформацією з "джерел", відтак він офіційно повідомляю перші обставини трагедії, які вдалося з’ясувати внаслідок першочергових слідчих дій.

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За його словами, сьогодні в загиблого майора Частякова був день народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним.

"Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух", - розповів Клименко.

Він уточнив, що у квартирі Частякова поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу.

Крім того, правоохоронці знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. У його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

"Закликаю не поширювати неофіційну інформацію. Досудове розслідування триває, дочекайтеся офіційних висновків слідства", - наголосив очільник МВС.

Водночас, джерело УНІАН у правоохоронних органах уточнило, що гранати входили до "подарункового набору", який на день народження йому презентував колега – полковник Тімченко. Він уже дав правоохоронцям свідчення про те, що сам вирішив зробити такий подарунок, поклавши в дерев’яну коробку пляшку віскі "Black Label" та 6 гранат.

Це підтвердили і троє свідків, при яких полковник вручав подарунок. Зазначається, що під час цього Тімченко навіть сказав Частякову: "Тебе здивувати важко - тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі".

Співрозмовник УНІАН припускає, що Частяков сприйняв це як жарт, бо згодом забрав дітей зі школи і почав розбирати з ними подарунки. Він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми.

До речі, Тімченко дві гранати лишив собі. На наданому джерелом УНІАН фото видно, як вони виглядають.

Загибель помічника Залужного - подробиці

Трагедія у Чайках під Києвом сталася ввечері 6 листопада. В одній з квартир житлового комплексу пролунав вибух, внаслідок якого загинув військовослужбовець, а його син зазнав тяжких поранень. Згодом стало відомо, що загиблий - помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Поліція почала розслідування за фактом його загибелі та незаконного поводження з боєприпасами.

Смерть свого помічника згодом прокоментував й сам головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, Частяков святкував день народження, а в одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій.

Тим часом у ЗМІ поширювалися теорії про те, що вибухівку підкинули в один із подарунків Частякова. Однак, джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що з вірогідність 99,9% його смерть - це трагічний випадок внаслідок вибуху гранати.

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