Державне бюро розслідувань наразі розглядає головною версією причини загибелі помічника Головнокомандувача ЗСУ, майора Геннадія Частякова нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами.

Про це розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

"За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм", – зазначила вона.

Сапьян додала, що у кримінальному провадженні також розглядаються інші можливі версії:

  • вбивство на замовлення спецслужб РФ;
  • вбивство на ґрунті неприязних відносин;
  • спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

7 листопада 2023 року підслідність у кримінальному провадженні щодо загибелі помічника Головнокомандувача ЗСУ за фактом підриву гранати в селі Чайки на Київщині було визначено Офісом Генерального прокурора за ДБР.  Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією.

Загибель Геннадія Частякова

Як повідомляв УНІАН, ввечері 6 листопада у селі Чайки на Київщині через необережне поводження з гранатою загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Його 13 річний син був тяжко поранений. 

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через загибель людини та незаконне поводження з боєприпасами.

Згодом на смерть помічника відреагував й сам головнокомандувач ЗСУ. Він розповів, що Частяков загинув у свій день народження. Залужний назвав смерть помічника "важкою втратою" та повідомив, що в одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Частякова залишилися дружина та четверо дітей.

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