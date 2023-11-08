Державне бюро розслідувань наразі розглядає головною версією причини загибелі помічника Головнокомандувача ЗСУ, майора Геннадія Частякова нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами.
Про це розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.
"За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм", – зазначила вона.
Сапьян додала, що у кримінальному провадженні також розглядаються інші можливі версії:
- вбивство на замовлення спецслужб РФ;
- вбивство на ґрунті неприязних відносин;
- спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.
7 листопада 2023 року підслідність у кримінальному провадженні щодо загибелі помічника Головнокомандувача ЗСУ за фактом підриву гранати в селі Чайки на Київщині було визначено Офісом Генерального прокурора за ДБР. Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією.
Загибель Геннадія Частякова
Як повідомляв УНІАН, ввечері 6 листопада у селі Чайки на Київщині через необережне поводження з гранатою загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Його 13 річний син був тяжко поранений.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через загибель людини та незаконне поводження з боєприпасами.
Згодом на смерть помічника відреагував й сам головнокомандувач ЗСУ. Він розповів, що Частяков загинув у свій день народження. Залужний назвав смерть помічника "важкою втратою" та повідомив, що в одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Частякова залишилися дружина та четверо дітей.