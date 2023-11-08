Слідчі схиляються до думки, що це був нещасний випадок внаслідок необережного поводження зі зброєю.

Державне бюро розслідувань наразі розглядає головною версією причини загибелі помічника Головнокомандувача ЗСУ, майора Геннадія Частякова нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами.

Про це розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

"За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм", – зазначила вона.

Сапьян додала, що у кримінальному провадженні також розглядаються інші можливі версії:

вбивство на замовлення спецслужб РФ;

вбивство на ґрунті неприязних відносин;

спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

7 листопада 2023 року підслідність у кримінальному провадженні щодо загибелі помічника Головнокомандувача ЗСУ за фактом підриву гранати в селі Чайки на Київщині було визначено Офісом Генерального прокурора за ДБР. Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією.

Загибель Геннадія Частякова

Як повідомляв УНІАН, ввечері 6 листопада у селі Чайки на Київщині через необережне поводження з гранатою загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Його 13 річний син був тяжко поранений.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через загибель людини та незаконне поводження з боєприпасами.

Згодом на смерть помічника відреагував й сам головнокомандувач ЗСУ. Він розповів, що Частяков загинув у свій день народження. Залужний назвав смерть помічника "важкою втратою" та повідомив, що в одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Частякова залишилися дружина та четверо дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: