Він може опинитися в залі Ради вже 10 квітня.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд законопроекту про мобілізацію.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. "Тільки що проголосували рішення комітету до другого читання. Там багато знову змін, тому я б дочекався тексту висновку Комітету та таблиці", - написав він.

Нардеп зазначив, що вже 10 квітня документ може опинитися в залі Верховної Ради. "100500-ий раз нагадаю, що в залі кожна правка може бути врахована або відхилена. Тому остаточна версія буде саме після розгляду Парламентом і голосування в цілому", - підкреслив Железняк.

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Народний депутат Олександр Федієнко повідомляє, що за остаточну версію законопроекту проголосували наступним чином: "За" - 13, проти - 0, ще 5 людей утрималися.

Також він підтвердив, що Комітет погодився врахувати пропозицію Головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського про виключення демобілізації із законопроекту. "Уряд зобовʼязаний внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт із цими положеннями", - додав Федієнко.

Закон про мобілізацію: останні новини

Нагадаємо, у січні Кабінет міністрів передав до парламенту нову версію законопроекту про мобілізацію. Вже на початку лютого Рада проголосувала за документ у першому читанні.

Відомо, що до цього законопроекту надійшло понад 4000 поправок від народних депутатів, розпочався їх розгляд.

Сьогодні ввечері стало відомо, що Уряд хоче вилучити із законопроекту норму щодо обмеження строку служби в умовах воєнного стану.

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