За його словами, необхідно пройти процедуру розгляду понад 4 тисяч поправок, перш ніж перейти до голосування.

Законопроект про мобілізацію станом на сьогодні вже майже готовий або готовий на 100%. І, за словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, найближчим часом його винесуть до зали засідань Верховної Ради України.

Про це заявив народний депутат України Єгор Чернєв в інтерв'ю Еспресо. За його словами, якісь додаткові зміни до законопроекту й те, чи проголосують за нього необхідні 226 нардепів, спрогнозувати важко.

"Зараз ми пройшли вже 4269 поправок, які були подані нашими колегами, ми працюємо і завтра будемо працювати над комітетськими правками. Їх буде не так багато, але вони будуть основними, суттєвими, те, що там змінюється, щоб забалансувати цей законопроект. Після цього, я думаю, що на це нам знадобиться день-два не більше, після цього готується фінальна таблиця, після - голосується він у Комітеті, робиться висновок і направляється вже на Погоджувальну раду і Погоджувальна рада ставить його на порядок денний в зал парламенту", - зазначив нардеп.

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Чернєв додав, що законопроект про мобілізацію буде винесено на наступне засідання, якщо чогось форс-мажорного не трапиться. Неможливо сказати, коли почнеться голосування, враховуючи кількість поправок.

"Кожен з депутатів має право поставити свою поправку на підтвердження, або на голосування, або просто проговорити, і це може зайняти час. Я сподіваюся, що наші колеги, дуже їх прошу і ми з ними зараз ведемо переговори, щоб все ж таки не затримували цей законопроєкт, який потрібен нашій країні, який був розроблений Міністерством оборони на запит Генерального штабу. Ми його намагалися максимально збалансувати, щоб він все ж таки відповідав, як з одного боку запитам армії, так і все ж таки розуміючи потреби, проблеми суспільства і деякі перегини, які були в першій версії. Але за ось цю версію, сподіваюся, що наші колеги проголосують", - сказав він.

Ймовірно, у червні або й раніше законопроект має набрати чинності. Якщо Рада почне через тиждень розглядати 4200 поправок, то десь за два тижні, можливо, Рада почне голосувати.

Мобілізація в Україні - останні новини

Наприкінці грудня 2023 року Кабмін подав у Верховну Раду проект закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Він передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що законопроект про мобілізацію вже пройшов обговорення в Комітеті Верховної Ради і на найближче засідання буде внесений до зали.

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