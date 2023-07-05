Вчителька не визнала себе винною і заперечувала, що вдається до булінгу.

На Львівщині суд визнав 52-річну вчительку, яка опинилася в епіцентрі скандалу після бійки з учнем в приміщенні школи, винною у булінгу щодо дітей.

Як пише ZAXID.NET з посиланням на постанову суду, вчительку англійської мови школи №2 в Миколаєві (Стрийський район Львівської області) звинувачували у систематичному булінгу щодо учнів 7-А класу та вчиненні фізичного насильства щодо дітей. Це сталося після того, як розголосу набув інцидент, що стався навесні – тоді вчителька побилася в коридорі з учнем, намагаючись відібрати у нього м’яч. Діти зняли те, що відбувалося, на телефон, а запис зрештою було поширено соцмережами.

Учні та батьки зрештою розповіли, що конфліктні ситуацію відбуваються регулярно. Також сплив той факт, що вчителька ображала українських військових в розмовах з дітьми. Зокрема, казала, що "воїни на фронті такі ж тупі, як і учні класу, та ніколи не переможуть".

Щодо вчительки було складено протокол про адміністративне правопорушення. Згідно з постановою суду, під час розгляду справи вчителька не визнала себе винною і заперечувала, що вдається до булінгу. Інцидент з бійкою вона описала так: "Навалилась на учня та, застосовуючи силу, відбирала у нього м’яч. … Не застосовувала фізичної сили до дитини, однак, у певний момент втратила рівновагу та впала на дитину так, щоб не завдати їй шкоди".

Суддя Миколаївського районного суду Андрій Головатий визнав Ганну Кобрин винною у вчиненні булінгу та оштрафував на 850 грн. Рішення ще може бути оскаржене.

Скандал в школі Миколаєва на Львівщині - що відомо

На початку травня в соцмережах спливно відео, на якому 52-річна вчителька англійської мови Ганна Корбин б’ється з семикласником за м’яч в приміщенні школи. Як стало відомо, цьому передував конфлікт. Вчителька не пустила в кабінет дітей з м’ячем, які запізнилися на урок, а на перерві намагалася припинити їхню гру в м’яч, відібравши його. За словами учня, вчителька накинулася на нього, хотіла копнути, і била по руках.

Після того, як цей інцидент привернув увагу громадськості, стали відомі й інші факти щодо вчительки: місцеві стверджували, що вона – прихильниця Московського патріархату, а у школі визнали, що скарги щодо неї надходили в раніше.

У школі було створено комісію для розгляду інциденту. Поведінку вчительки визнали непедагогічною, вона подала заяву на звільнення за власним бажанням.

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