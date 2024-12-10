Крім того, пропонується відновити конкурс на посаду директорів шкіл.

Школам в Україні можуть надати право залишати учнів на другий рік навчання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила освітній омбудсмен Надія Лещик.

Вона зазначила, що відповідне питання вона порушила під час зустрічі з міністром освіти та науки України Оксеном Лісовим. Серед підстав для залишення учня на другий рік навчання Лещик згадала наявність початкового рівня навчальних досягнень дитини, тривалого пропуску уроків, відсутності впродовж одного навчального семестру за рішенням педагогічної ради, без згоди батьків.

Крім того, за словами Лещик, вона запропонувала відновити конкурс на посаду директорів шкіл, а також надати можливість громадам самостійно визначати дату початку та завершення навчального уроку за умови дотримання тривалості навчального року, встановленої законом.

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Лещик також зазначила, що під час зустрічі вдалося досягти спільного бачення щодо відновлення в Україні академічної свободи та зменшенням перевантаження педагогічних працівників закладів освіти. Першим кроком, за її словами, має стати зменшення кількості заходів для педагогів та учнів, а також примусу щодо участі у цих заходах для складання так званих рейтингів закладів освіти в громадах, областях та в Україні в цілому.

Освіта в Україні: важливі новини

Нагадаємо, що в Україні планують змінити тривалість навчання для школярів з 11 до 12 років. Пілотний проєкт має стартувати вже у 2025 році.

Крім того, за словами заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького, в Україні планують збільшити вартість навчання у ВНЗ. За його словами, наразі держава сплачує за кожного студента-бюджетника 55-56 тис. грн щороку. Тоді як середня вартість контракту на навчання в Україні – 25 тис. грн.

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