Раніше журналісти з’ясували, що члени родини Тишлека мають російські паспорти, а деякі з них підтримують криваву війну, розв’язану Росією.

Заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек, якого журналісти запідозрили у зв'язках з Російською Федерацією, написав рапорт про звільнення. Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.

"Я прийняв рішення написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК", - сказав Тишлек.

Згодом міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що рапорт про звільнення Тишлека прийнято.

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"Рапорт Тишлека є і його прийнято. Наказ підписав", - сказав він виданню.

Скандал навколо Тишлека - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Тишлека журналісти запідозрили у зв'язках з Російською Федерацією. Він користується нерухомістю і авто сім'ї партнера ватажка кримінального угруповання з Ростову-на-Дону, а у його дружини є паспорт РФ.

У розслідуванні Bihus.Info зазначалося, що Тишлек все життя пропрацював в правоохоронних органах України, а заступником керівника Національної поліції його призначили навесні поточного року.

При цьому родичі його дружини Олександри Бакалай мають російське громадянство, як і вона сама. Крім того, теща Тишлека підтримує криваву війну Росії проти України. Попри те, що вона живе в Росії, на неї оформлена квартира в одному з найдорожчих ЖК столиці.

Також повідомлялося, що Тишлек орендує житло у російського бізнесмена і безкоштовно "живе" у партнера російського кримінального авторитета. Крім цього, він дружить з ідеологом "великого будівництва" Юрієм Голиком, у якого також тимчасово жив.

Згодом журналісти з’ясували, що члени родини Дмитра Тишлека, який з вересня 2023 року обіймає посаду заступнику голови Національної поліції України, мають російські паспорти, а деякі з них підтримують криваву війну, розв’язану Росією.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що за виявленими фактами розпочато кримінальне провадження.

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