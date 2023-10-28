Кримінальне провадження щодо Тишлека вже триває.

Журналісти з’ясували, що члени родини Дмитра Тишлека, який з вересня 2023 року обіймає посаду заступнику голови Національної поліції України, мають російські паспорти, а деякі з них підтримують криваву війну, розв’язану Росією.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що за виявленими фактами розпочато кримінальне провадження.

"Дмитро Тишлек після опублікованого журналістського розслідування публічно звернувся із заявою до ДБР, щоб правоохоронці перевірили оприлюднену інформація. Кримінальне провадження вже триває. Я особисто з нетерпінням очікую результатів. І суспільство теж має почути відповіді на питання. Бо сумніви у вірності Державі та Присязі - неприпустимі. Особливо в час війни", – заявив Кліменко.

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Очільник МВС запевнив, що в разі, якщо озвучені журналістами факти буде підтверджено, буде вжито заходів. Наразі Тишлек відсторонений.

"Запевняю, якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення. А до отримання висновків слідства він буде відсторонений від виконання службових обовʼязків", – наголосив міністр.

Паспорти РФ у родичів українських чиновників - останні новини

В травні 2023 року журналісти проекту Радіо Свобода "Схеми" з'ясували, що у батька нового заступника голови СБУ Сергія Наумюка є паспорт Російської Федерації. Він досі обіймає посаду.

Родичів з російськими паспортами журналісти виявили і у нового заступника голови Нацполіції України Дмитра Тишлека. Журналісти Bihus.Info стверджують, що родичі його дружини Олександри Бакалай мають російське громадянство, як і вона сама. А теща Тишлека підтримує війну в Україні, але попри це володіє нерухомістю в одному з найдорожчих ЖК Києва.

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