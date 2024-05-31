Посадовець взяв майже 600 тисяч хабара від бізнесмена, пообіцявши йому допомогти отримати у власність землю та майно санаторію.

Заступника голови Рівненської облради піймали на хабарі у понад півмільйона гривень, за який він мав посприяти місцевому підприємцю отримати у власність 5,4 га землі та майно дитячого санаторію.

Як поінформували в Національному антикорупційному бюро, посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні впливом та отриманні хабара.

За даними слідства, у 2021 році бізнесмен із Рівненщини придбав на електронному аукціоні непрацюючий дитячий санаторій, який перебував у комунальній власності.

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Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв свою допомогу. Йшлося про списання майна та забезпечення прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га.

За такі "послуги" посадовець отримав від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму майже шістсот тисяч гривень.

НАБУ оприлюднило фото з заступником голови облради, але прізвище не називає.

Як повідомив заступник керівника САП Андрій Синюк, чиновнику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Виявлення інших хабарників на Рівненщині

Торік у листопаді правоохоронці виявили у депутата Рівненської обласної ради, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДП "Ліси України", незадекларовані статки на мільйони доларів.

Він до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДП "Ліси України". Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування, він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів.

Під час слідчих дій у депутата виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів у різній валюті, три елітні автомобілі "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek Philippe. Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова.

Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Вони зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних "обранцю".

Депутату було повідомлено про підозру за статтею незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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