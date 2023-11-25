Йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні, за що передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Правоохоронці виявили у депутата Рівненської обласної ради, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України", незадекларовані статки на мільйони доларів. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Як зазначається, фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП "Ліси України". Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування, він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів.

У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті.

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Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek Philippe. Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних "обранцю".

Депутату повідомлено про підозру за статтею незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також до Національного агентства з питань запобігання корупції скеровано лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта та його сім’ї.

В Офісі Генпрокурора повідомляють, що депутата затримали.

У повідомленнях не вказано прізвище фігурнта, але як інформують ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах, мова йде про депутата облради від партії "Сила і честь" 44-річного Віталія Суховича.

Інші новини про незаконне збагачення

Як повідомляв УНІАН, активісти звернулися до Національного агентства з запобігання корупції щодо перевірки достовірності інформації в деклараціях голови Господарського суду Києва Вадима Босого та ознак незаконного збагачення і недостовірного декларування. Йому закидають фіктивне розлучення з дружиною, яке дало змогу не вказувати в декларації записане на неї та її родичів майно, яким фактично користувався Босий спільно з "колишньою".

Йдеться про квартири і автомобілі. Крім того, в деклараціях Босий не вказував і дитину, яка народилась від нібито екс-дружини через три роки після "розлучення". Напередодні повторних перевірок, які мають здійснити, Босий уникає спілкування з журналістами, стверджується в сюжеті проекту розслідувань "Стоп корупції".

Босий відомий завдяки гучним справам, таким як відсудження двох мільярдів гривень у київського метрополітену для російського олігарха Павла Фукса, а також фігуруванням на "плівках судді Вовка".

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