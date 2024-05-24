Перебував під вартою із 31 жовтня 2022 року.

У п’ятницю, 24 травня, за екс-голову ДФС України Романа Насірова у межах кримінальної справи за ст. 368 КК внесено заставу у сумі понад 55 млн гривень. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді.

Зазначається, що відтепер на обвинуваченого покладаються процесуальні обов’язки:

прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибуття за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;

не залишати межі Києва без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну місця свого проживання;

утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України;

носити електронний засіб контролю.

У ВАКС інформують, що строк дії обов’язків – до 7 липня 2024 року. Також в суді нагадали, колишній керівник ДФС, відповідно до ухвали ВАКС, перебував під вартою із 31 жовтня 2022 року.

Відео дня

Справа про найбільший хабар в історії країни

Як повідомляв УНІАН, її фігруантом є екс-голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров, якого підозрюють в отриманні хабаря у 722 мільйона гривень. Зокрема, слідством було установлено, що протягом 2015-2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень.

У лютому 2024 року НАБУ інформувало, що до суду було скеровано справу стосовно власника агрохолдингу, якого обвинувачують у наданні неправомірної вигоди колишньому голові Державної фіскальної служби (ДФС) України. Прізвища фігурантів справи не називались, втім, відомо, що мова йде про власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка.

Зауважимо, що Насіров також фігурує у іншій кримінальній справі — про завдання збитків державі на два мільярди гривень. По тій справі йому було повідомлено про підозру у березні 2017 р.

Повідомлення про підозру Насірову вручили після серії обшуків. На той момент ексголова ДФС опинився у лікарні із "підозрою на інфаркт". В мережі на той час з'явилося відео, де суворий вахтер лікарні став перепоною для детективів НАБУ та прокурора САП і не хотів мирно пускати їх до підозрюваного.

Вас також можуть зацікавити новини: