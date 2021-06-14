Глава держави заявив, що ніколи не забуде великого українського танцівника.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив коментар щодо смерті українського хореографа Григорія Чапкіса.

«Пішов з життя Григорій Миколайович Чапкіс. Великий танцівник, людина, особистість. З незламним характером, із сильною енергетикою, з бажанням жити та неповторним «рухом на паркеті». Ніколи не забуду його школу, його внесок в історію українського танцю.

І завжди пам’ятатиму його «Пара номер п'ять сьогодні була, можливо, і кращою, але не настільки, як я», - написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

«Для мене Григорій Миколайович – назавжди! Як і його слова: «Треба рухатися до останнього подиху». Раджу не забувати цю фразу всім нам. Назавжди в наших серцях», - підсумував глава держави.

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Зазначимо, Зеленський у 2006 році брав участь у 1 сезоні шоу «Танці з зірками», де танцював з Оленою Шоптенко. Одним з суддів на шоу був Григорів Чапкіс.

Смерть Чапкіса

13 червня 2021 року стало відомо про смерть відомого українського хореографа Григорія Чапкіса, він пішов з життя на 93 році життя.

За словами сина хореографа Грега, танцюрист пішов з життя через вік.

У грудні 2020 року Чапкіс був госпіталізований до лікарні з двосторонньою пневмонією, та під новий рік його виписали.

У лютому він знову потрапив до реанімації. У хореографа скувало спину і ноги.

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Автор: Дмитро Захаров