Президент розповів про це ведучому Дмитру Комарову.

Ведучий та журналіст Дмитро Комаров презентував спецпроект "Рік. За кадром". Він провів один день з президентом України Володимиром Зеленським та взяв у нього інтерв'ю.

Комаров, зокрема, спитав, як Зеленський нині спілкується зі своїми батьками. Багатьох цікавить, що саме 72-річна матір та 75-річний батько говорять президенту.

Зеленський визнав, що батьки за нього переживають. Втім, вони знаходяться в Україні, слідкують за ситуацією та вірять у нашу перемогу.

Відео дня

"Мої батьки, вони все знають. Вони знаходяться тут, в Україні, у себе вдома. Мама завжди ставить, мені здається, одні питання: як я, чи поїв. А батько каже: "слідкуємо, молодці, добивайте їх", - зізнався Зеленський.

Матір просить його бути обережним. А батько Зеленського чекає на те, коли захисники України виженуть ворога та здолають усіх російських окупантів.

"З перших днів війни каже, що у них шансів нуль", - додав президент, розповідаючи про свого тата.

Зеленський про батьків - відео

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у новому проекті про повномасштабну війну Комаров покаже досі невідомі факти, про які вже зараз можна говорити.

Вас також можуть зацікавити новини: