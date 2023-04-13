Голова держави підкреслив, що з боку України є повна готовність.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що євроінтеграція нашої країни відбудеться і це абсолютно досяжна мета.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні, інформуючи про події сьогоднішнього дня. За його словами, він обговорив з членами парламенту та уряду наступні кроки з наближення до Євросоюзу. Вони стосуються законодавства та реалізації ухвалених змін.

"Євроінтеграція. Провів нараду з урядовцями, із представниками Верховної Ради щодо деяких наших кроків із наближення до Євросоюзу, законодавчих кроків, реалізації ухвалених змін. Мета нашої держави – абсолютно досяжна. Україна буде інтегрованою з усіма інституціями та практиками Євросоюзу, набуде повноправне членство", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Зеленський підкреслив, що з боку України є повна готовність.

Вступ України до ЄС

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі, а 23 червня наша країна отримала статус кандидата на членство в ЄС.

12 квітня 2023 року відбулося перше в історії спільне міжкомітетське засідання Європейського парламенту та Верховної Ради України. Глава Європарламенту Роберта Мецола висловила сподівання, що до кінця цього року розпочнуться перемовини про вступ України до ЄС.

Як очікується, країни Євросоюзу можуть обговорити перспективу початку переговорів про вступ України та Молдови до євроспільноти вже цього року - на зимовому саміті.

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