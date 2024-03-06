В "Укрзалізниці" вже відреагували на інцидент.

Українська військовослужбовиця заявила, що провідник "Укрзалізниці" відмовлявся пускати жінок у вагон, аргументуючи це тим, що спочатку має на потяг має сісти чоловік.

За словами Ірини Бобик, інцидент стався при посадці пасажирів у поїзд ''Львів-Запоріжжя". Провідник відмовився розпочинати посадку в вагон та змусив жінок чекати на пероні прибуття чоловіка-пасажира, повідомила вона на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"На мої спроби вирішити ситуацію мирно (я нагадала пану провіднику, що 21 століття надворі, і що жінки теж люди) пан провідник не реагував. Лише мої аргументи, що я діюча військовослужбовиця, подіяли, і він зрештою пропустив нас у вагон. Я, звісно, розумію, що ситуація не кінець світу. Але я за те воюю, щоб у тилу мене змушували себе відчути недолюдиною на догоду магічному мисленню і давнім забобонам?" - зазначила захисниця.

В коментарях до її допису представник "Укрзалізниці" вибачився за незручності та запевнив, що компанія дотримується принципу рівноправності пасажирів. "Ми не забобонні і серйозно ставимося до даного випадку і зобов'язуємося ретельно розглянути цю ситуацію та вжити необхідних заходів", - йдеться у повідомленні.

Скандали навколо Укрзалізниці: останні новини

Нагадаємо, влітку українка поскаржилася в мережі на чіпляння з боку попутника в потязі "Київ - Львів". За її словами, чоловік робив їй сексуальні натяки.

Коли дівчина поскаржилася провіднику, той запропонував їй звикати, оскільки, за його словами, "скоро таких кіборгів з війни повернеться дуже багато, в них у всіх з "кукухою" буде не все гаразд".

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