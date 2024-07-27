Лавра перебуває у безоплатному користуванні УПЦ МП

Зі Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, яка перебуває у безоплатному користуванні УПЦ МП, зникла значна частина цінних ікон. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на звіт комісії Міністерства культури.

Так, комісія виявила численні порушення Закону України "Про охорону культурної спадщини", вчинені користувачем лаври. Зокрема у тій частині, яка вимагає отримання дозволів уряду на будь-які значні роботі на об’єкті культурної спадщини.

"Користувачем самовільно здійснено ремонт, прибудови, зміну конструктивних елементів, опорядження зовнішнього та внутрішнього і реставрацію пам'яток без відповідних на те дозволів та науково-проєктної документації, що призвело до неналежного утримання пам'яток та до втрати автентичних елементів опорядження пам'яток, збільшення навантаження на їх конструкції", – йдеться у звіті.

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Крім того, члени комісії зафіксували оновлення та очищення стінописів та інші факти порушень.

"Перевірка комісією стану збереження творів іконопису виявила факти відсутності значної частини ікон, зафіксованих паспортами пам'яток культурної спадщини та інвентарним списком, складеним на основі паспортів на твори мистецтва при проведенні інвентаризації іконопису та творів мистецтва в 1967 році", - зазначається у звіті.

Свято-Успенська Почаївська лавра

Свято-Успенська Почаївська лавра, розташована на Тернопільщині, є однією з найвідоміших православних святинь в Україні і вважається другим за значенням релігійним комплексом країни після Києво-Печерської лаври. Заснована у XIII столітті, лавра стала важливим духовним і культурним центром православ'я. Вона відома своїми чудотворними іконами, зокрема іконою Почаївської Божої Матері, і Святими мощами преподобного Іова та Амфілохія Почаївських.

Архітектурний ансамбль лаври включає в себе Успенський собор, Троїцький собор, дзвіницю та інші монастирські будівлі, побудовані в різні історичні періоди. Лавра є місцем паломництва для багатьох віруючих, які приходять сюди для молитви та зцілення. Вона також має велике значення як історична пам’ятка.

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