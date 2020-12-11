У Харкові охорона супермаркету "АТБ" врятувала життя дівчині, якій стало зле.
Читайте такожНа Волині студенти у потягу врятували життя чоловіку, в якого зупинилося серцеМомент порятунку зафіксували камери спостереження у супермаркеті. Запис опублікували на Facebook.
На відео видно, що дівчина починає падати, але її встигає притримати жінка, яка стоїть поряд.
Робітники супермаркету підходять до них і бачать, що у дівчини з'явилися судоми. Тоді до неї підходить один з охоронців і починає робити непрямий масаж серця.
"В "АТБ" на Шариковій охоронець Олександр Лепко врятував дівчину від зупинки серця. Якби не Олександр, дівчина, можливо, не дожила б до приїзду швидкої", - йдеться у повідомленні.
Охоронцям вдалося реанімувати дівчину. Її передали у руки медиків.
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