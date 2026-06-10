Звідки в Україну везуть сардини і як їх перевіряють на ртуть: відповідь Держспоживслужби

Під час імпорту в Україну фахівці перевіряють супровідні документи та відповідність продукції встановленим вимогам.

Останнім часом в іноземних ЗМІ дедалі частіше з’являється інформація про користь сардин для здоров’я - як джерела білка, омега-3 жирних кислот і корисних мікроелементів. Водночас ці консерви масово імпортуються в Україну з різних країн світу. У відповідь на запит УНІАН у Держспоживслужбі розповіли, звідки саме постачають сардини, хто перевіряє продукцію та за якими критеріями визначають її безпечність.

З яких країн здійснюється імпорт сардин в Україну?

"На державному кордоні протягом 2025 року та в І кварталі 2026 року сардини (в тому числі консервовані) імпортувались в Україну з Греції, Ірландії, Іспанії, Італії, Китаю, Латвії, Литви, Мавританії, Марокко, Мексики, Норвегії, Польщі, Португалії, Сполучених Штатів Америки, Таїланду, Туреччини, Фарерських островів, Франції, Хорватії, Чехії", - відповіли у Держспоживслужбі.

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Які обсяги імпорту сардин (у тоннах) за останній рік? Можливо є статистика за час війни?

За офіційними даними, з 1 січня 2025 року по 31 березня 2026 року в Україну імпортували 2989,28 тонни сардин, зокрема й у складі рибних консервів. Найбільші обсяги поставок надійшли з Мавританії - 1420,06 тонни. Також значні партії імпортували з Марокко (772,37 тонни) та Ірландії (134,8 тонни).

Які органи здійснюють контроль якості сардин (зокрема консервованих) при імпорті та реалізації?

Контроль за безпечністю та якістю сардин, зокрема консервованих, під час ввезення в Україну та подальшого продажу здійснює Держпродспоживслужба.

Під час імпорту фахівці перевіряють супровідні документи, відповідність продукції встановленим вимогам, а в окремих випадках можуть проводити й фізичні перевірки товару.

Водночас відповідальність за безпечність продукції несуть і самі виробники та імпортери. Вони зобов’язані забезпечити, щоб харчові продукти відповідали вимогам щодо якості та безпечності, мали правильне маркування, могли бути простежені на всіх етапах постачання та зберігалися в належних умовах.

Які основні показники якості та безпечності застосовуються до сардин (вміст риби, ртуті, домішок тощо)?

Вимоги до якості та безпечності сардин в Україні визначаються державними стандартами та нормами МОЗ, відповіли у службі. Зокрема, продукція повинна відповідати мікробіологічним критеріям безпечності, тобто не містити небезпечних для здоров’я мікроорганізмів, а також нормам щодо максимально допустимого вмісту шкідливих речовин (рівень важких металів, серед яких ртуть, свинець і кадмій) та інших забруднювачів.

• ртуть - не більше 0,5 мг/кг риби;

• свинець - не більше 0,25 мг/кг для сардин та деяких інших видів риби.

Скільки перевірок або лабораторних досліджень сардин було проведено за останній рік?

"При ввезенні сардини (в тому числі консервованої) на митну територію України у період з 01.01.2025 по 31.03.2026, здійснено 284 перевірки відповідності, 47 фізичних перевірок та 6 лабораторних досліджень сардин", - відповіли у Держспоживслужбі.

Щодо контролю продукції на внутрішньому ринку, то з початку повномасштабного вторгнення в Україні діють особливі правила. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №303, на період воєнного стану було призупинено проведення планових і більшості позапланових перевірок суб’єктів господарювання для зменшення адміністративного навантаження на бізнес в умовах війни, додали в установі.

За даними головних управлінь Держпродспоживслужби в областях та Києві, з 1 січня 2025 року по 31 березня 2026 року перевірки підприємств, які займаються виробництвом або продажем сардин, не проводилися. Також за цей період до служби не надходило звернень чи скарг щодо такої продукції.

Водночас у Вінницькій області було проведено одне позапланове інспектування підприємства, яке переробляє рибну продукцію, зокрема виготовляє консерви із сардин. Перевірку провели на прохання самого оператора ринку, і жодних порушень під час неї не виявили, зазначили у службі.

Чи буває взагалі неякісна сардина в Україні?

"За згаданий період виявлено 1 невідповідність при перевірці вантажу з сардинами масою 0,0575 тонни (відсутній міжнародний ветеринарний сертифікат)", - вказали фахівці.

Які критерії визначають "якісні та безпечні сардини" відповідно до чинних стандартів або нормативів?

Якість і безпечність сардин в Україні оцінюються за кількома показниками: відповідність продукції заявленому складу, її зовнішній вигляд, колір, запах, смак і консистенція. Також контролюється вміст риби та відсутність сторонніх домішок.

Також сардини повинні відповідати встановленим мікробіологічним нормам і не містити небезпечних для здоров'я бактерій. Крім того, контролюється вміст забруднювачів, зокрема важких металів. Для риби встановлені гранично допустимі рівні ртуті, свинцю, кадмію та інших речовин, перевищення яких не допускається. Також продукція має бути правильно маркована, простежуваною та зберігатися в належних умовах на всіх етапах постачання і продажу.

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