Малюська уперто виносить на Колегію Мінʼюсту скарги від неуповноважених осіб щодо 'Олімпекс Купе Інтернейшнл'

Подібні скарги до Міністерства юстиції є частиною масштабного корпоративного конфлікту між українським агрохолдингом GNT Group та його кредитором Argentem Creek Partners.

Міністерство юстиції України 22 липня на засіданні Центральної колегії планує розглянути скаргу щодо ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" (частина українського агрохолдингу GNT Group), яка подана неуповноваженою особою від імені компанії GNT Trade DMCC ("Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі"). Неуповноважена особа намагається оскаржити реєстраційні дії Державного реєстратора Петровірівської сільської ради Березівського району Одеської області Ткаченка Є.Б.

Про це повідомили адвокати GNT Group з посиланням на оголошення на сайті Мінюсту.

Подібні скарги до Міністерства юстиції є частиною масштабного корпоративного конфлікту між українським агрохолдингом GNT Group та його кредитором Argentem Creek Partners. Останні вважають, що аграрії не виконують своїх кредитних зобов'язань, а GNT Group упевнена, що кредитний фонд намагається рейдерським шляхом захопити їхні активи на користь третьої сторони.

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Не дивлячись на раніше надані детальні пояснення необґрунтованості подібних скарг, Міністерство юстиції вже вдруге під ряд (раніше, 24 червня 2024 року розгляд скарги був перенесений до з’ясування усіх обставин) виносить на розгляд Центральної колегії скаргу від громадянина Воронкіна А.О., який діє на підставі довіреності від представника FTI Consulting Gulf Limited, компанії-ліквідатора GNT Trade DMCC, яка підписана Лізою Рікельтон (Lisa Rickelton).

Компанію FTI і особисто Лізу Рікельтон було призначено ліквідаторами GNT Trade DMCC одним з акціонерів, тимчасовим ліквідатором компанії G.N. Terminal Enterprises Limited Ефросіні Моно (Efrosini Monou).

Однак, як зазначають адвокати українського холдингу, 13 березня 2024 року Окружний суд м. Нікосія скасував Наказ, яким Ефросіні Моно було призначено Тимчасовим ліквідатором G.N. Terminal. Крім того, Окружний суд м. Нікосія визнав недійсними та скасував всі дії, які були прийняті Ефросіні Моно з моменту її призначення. При цьому, це рішення суду набуло чинності відразу з моменту свого проголошення і навіть апеляційне оскарження не зупиняє його дію.

На підтвердження своїх слів, адвокати GNT Group представляють афідевіт (письмове свідчення під присягою) правників юридичної фірми "Erotocritou", які представляють українську компанію в кіпрському суді. Відповідно до цього документу стає очевидно, що будь-які документи, включаючи рішення підписані Тимчасовим ліквідатором Ефросіні Моно були скасовані Судовим Рішенням і втратили юридичну силу.

Відповідно призначення Лізи Рікельтон ліквідатором GNT Trade DMCC є недійсним та протиправним, а будь-які документи, подані від компанії на підставі довіреності, підписаної пані Рікельтон є такими, що подані неуповноваженою особою.

Центральна колегія Міністерства юстиції України була повідомлена про це письмово декілька разів з усіма відповідними поясненнями. Проте, скарга від неуповноваженої особи все рівно була винесена на засідання 22 липня.

Чим пояснюється таке бажання Міністерства юстиції та особисто міністра Малюськи все-таки розглянути ці скарги пояснити складно, адже, крім всього іншого, Господарським судом Одеської області відкрито провадження за позовом GNT Trade DMCC до Державного реєстратора Ткаченка Є.Б про визнання протиправною його реєстраційної дії.

Відповідно до закону, Мінюст не має повноважень розглядати ті чи інші скарги, допоки існує відкрите судове провадження між тими самими сторонами, з такого самого предмета та тих же підстав, про що Міністерство юстиції та особисто міністр Малюська не можуть не знати. Центральна колегія Мінюсту також про це повідомлена.

Як раніше повідомляли ЗМІ, іноземний фонд Argentem Creek Parntners вже не вперше використовує Мінюст, як юридичний інструмент для досягнення власних цілей. За останні два роки було прийнято два Накази Колегії на користь кредитора, які зараз вже скасовані Господарським судом м.Києва.

Через неодноразові порушення Центральною колегією Мінюсту своїх повноважень щодо неможливості розгляду скарг, адвокати GNT Group повідомили, що звернулися разом з законним уповноваженим представником GNT Trade DMCC з листом до Міністра юстиції Дениса Малюськи з перерахуванням відповідних фактів, проханням звернути на них увагу та виступити гарантом прийняття законного рішення задля уникнення порушень прав та законних інтересів українського бізнесу.