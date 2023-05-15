Інформаційним агентством УНІАН складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Києва на 2023-2024 рік, де за основу взяте дослідження, опубліковане інформаційним освітнім ресурсом "Osvita" та дані онлайн-платформи з підбору приватних освітніх закладів в Україні SchoolNavigator.

ТОП-10 приватних шкіл на карті Києва

Перше місце. Печерська Міжнародна Школа (PSI)

https://enrol.psi.kyiv.ua/ukrainian

ПРО ШКОЛУ

PSI - школа, яка отримала дозвіл на викладання трьох програм Міжнародного Бакалаврату ® (IB): PYP, MYP та DP. Програми IB вважаються престижними, ґрунтовними та актуальними з точки зору навчальних потреб учнів 21 століття. Вони слугують гарною навчальною програмою для міжнародних сімей які постійно переїжджають з однієї країни в іншу, оскільки школи які викладають за програмами Міжнародного Бакалаврату (IB) можна знайти у будь-якій країні світу.

Девіз школи: Ми - місце, де добре.

Місія школи: Радісне, амбітне та персоналізоване навчання у міжнародній спільноті. Цінуємо погляди, єднаємо зі світом.

ПЕРЕВАГИ ШКОЛИ

Безпека та комфорт

Школа PSI готова до викликів та надзвичайних ситуацій, та забезпечення безпеки всіх студентів та викладачів під час перебування на території кампусу. Облаштували необхідні бомбосховища на території кампусу. PSI співпрацює з всесвітньо відомими організаціями, та має надійну програму соціальної, емоційної та психологічної підтримки для учнів.

Спорт. Стаючи частиною шкільної спільноти учні можуть брати участь у різноманітних спортивних, наукових та розвиваючих заходах. Для цього в школі є всі необхідні умови - спортзали, якісні обладнані приміщення, професійні тренери.

Якісна освітня програма

Учні середньої та старшої школи вивчають широкий спектр предметів на основі персоналізованого підходу.

Кожна дитина має можливість розвивати власну ініціативність та відповідальність за своє навчання завдяки цілеспрямованій увазі до саморефлексії, звичкам, що сприяють розвитку критичного мислення та перенесенню знань з одного контексту в інший, а також тісній співпраці з іншими членами нашої навчальної спільноти.

ВІДЕО ШКОЛИ

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

810 500 грн (+вступний внесок 56 550 грн)

КОНТАКТИ

communication@psi.kiev.ua

+380 99 377 52 92

Віктора Забіли 7A

Друге місце. IT STEP SCHOOL

https://kiev.itstep.org/its-school

ПРО ШКОЛУ

IT STEP SCHOOL - найтехнологічніша ліцензована загальноосвітнья школа з поглибленим вивченням ІТ та іноземних мов. 1-11 класи.

ITSTEP SCHOOL використовує найкращі світові педагогічні методики, щоб забезпечити ефективність та якість навчання для розвитку дітей. Програма навчання об'єднує стандарти МОНу, international curriculum і сучасні технологічні предмети.

ITSTEP SCHOOL єдина школа, що є частиною освітнього холдингу ITSTEP (представленного в 22 країнах, 108 філіях), що включає ВНЗ (у тому числі зарубіжні), це забезпечує високі стандарти освіти та підготовки вчителів, контроль якості та авторські навчальні технології.

Мета школи – розвивати гармонійну, успішну, вільну, самодостатню особистість, забезпечуючи знаннями та вміннями, необхідними у майбутньому житті.

Найбільш технологічна школа:

усі класи оснащені комп'ютерами.

кожен студент має персональний планшет.

під час уроків викладачі використовують сучасні технології, які суттєво покращують ефективність:

електронні лабораторії для уроків фізики та хімії,

віртуальні експерименти для проведення експериментів,

окуляри віртуальної реальності для уроків біології, географії, історії, астрономії,

ігрові конкурси, вікторини та квізи для закріплення знань

гейміфікація навчання

Система контролю:

Повна детальна статистика навчальних досягнень

Персоналізоване навчання та індивідуальні освітні треки

Електронний щоденник та персональна система учня

Можливість для учня ставити оцінки викладачеві

Доступ до навчального контенту у будь-який час та в будь-якому місці навіть без електрики та інтернету

Методика:

Програма навчання поєднує обов'язкову програму МОН та додаткові предмети, що розвивають необхідні знання та вміння

Поглиблене вивчення інформаційних технологій

Обгрунтування предметів – діти завжди розуміють, навіщо їм здобуті знання та вміння

Орієнтація на практику – діти засвоюють знання застосовуючи їх на практиці

Автор та ідеолог ITSTEP SCHOOL – доктор педагогічних наук Дмитро Корчевський

Інтегровані уроки та кейсові дні

Дві додаткові мови на вибір (англійська, німецька, іспанська або китайська)

Мотивація

Діти із задоволенням ходять до школи – це головна основа для ефективного навчання

Вся самостійна робота виконується у школі під контролем вчителів

Немає домашніх завдань – вільний від школи час – для сім'ї та відпочинку

Гейміфікація – усі позитивні дії заохочуються нагородами

Конкурси "зірка тижня" та "зірка місяця"

Щотижня один із уроків проводить відома успішна особистість, передаючи досвід свого успіху.

Щотижневі дайджести про результати тижня

Щомісячні відгуки від кожного педагога

Безпека

сертифіковане укриття

підтримка психолога

нульова толерантність до булінгу

медичний супровід

відеоспостереження та охорона

ВІДЕО

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

25 052 грн/місяць

КОНТАКТИ

Школа IT STEP:

вул. Хорива, 11А (ст. м. Контрактова Площа)

+38 (073) 159-55-43

+38 (068) 447-57-84

office_kiev@itstep.org

Третє місце. Міжнародний ліцей Глобус

https://gymnasium.com.ua/

ПРО ШКОЛУ

Міжнародний ліцей Глобус - перший навчальний заклад Києва, який об'єднав Кембриджську програму з програмою МОН, є прикладом школи, обладнаної за найвищими світовими стандартами та за якістю, не поступається кращим світовим школам.

У школі впроваджена та діє Кембриджська навчальна програма та міжнародна система оцінки (Cambridge International Examinations). Свідоцтва отримані у цій школі визнаються університетами та роботодавцями країн Європейського Союзу, Північної Америки, Північної Африки, Австралії та Нової Зеландії. Школа є членом Ради міжнародних шкіл (CIS) і спільноти Кембриджських шкіл.

Школа займає 9000 кв. навчальних площ на 1 гектарі землі. У структурі кампусу:

п'ять спортивних залів, включаючи тренажерний зал, зал боротьби та єдиноборств, танцювальний зал, футбольний зал та вуличний стадіон

два басейни - олімпійський та дитячий

шість комп'ютерних класів

бібліотека та медіатека

повноцінна театральна зала

Їдальня з п'ятизірковою кухнею

сертифіковане укриття з можливістю проведення повноцінних занять

аудиторії, оснащені смарт-дошками

кондиціювання та припливно-витяжна вентиляція п'ятого рівня

поруч зі школою розташовані - озера, парк, ліс

сертифікована охорона та відеоспостереження

різноманітна розвиваюча позашкільна програма

Школа працює з 2013 року та проводить навчання з 1 по 11 клас. Випускники школи вступають у найкращі світові ВНЗ.

У 2017 р. школа визнана кращим навчальним закладом України. Асамблея ділових кіл України нагородила школу сертифікатом "Золотого символу якості національних товарів і послуг".

ПЕРЕВАГИ ШКОЛИ

Сучасна навчальна програма

Акредитація закладу Cambridge international school

Інклюзивність приміщення навчального закладу

Спортивний комплекс: 2 басейни, стадіон, 2 спортивні зали, тренажерний зал, зал бальних танців

Наявність 47 гуртків різних напрямків

Вивчення англійської, німецької та французької мови

Організований трансфер учнів

ВІДЕО

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

235 тис. грн/рік

КОНТАКТИ

Міжнародний ліцей Глобус

вулиця Миколи Закревського, 42, Київ, Україна

(044) 481 33 71

info@gymnasium.com.ua

Четверте місце. Академія А+

https://aplus.ua/

ПРО ШКОЛУ

Сучасне навчально-виховне освітнє середовище, яке було створено у 2012 році. Високий рівень академічних знань, спорт, творчість, всебічний розвиток особистості, велике коло друзів, однодумців, свобода бути собою – все це А+!

Академія сучасної освіти А+ – це мережа концептуальних закладів освіти, яка надає повний спектр освітніх послуг для дітей від 1 до 18 років.

Місія: Ми змінюємо ставлення суспільства до національної освіти, створюємо інноваційний освітній простір для учнів та виводимо якість освіти на міжнародний рівень.

Цінності:

Чесність і порядність – найміцніший фундамент усіх взаємин і основа нашої репутації.

Відповідальність – один із найважливіших елементів забезпечення чесності та порядності. Ми працюємо з відповідальністю перед клієнтами та партнерами.

Ефективність – основний інструмент досягнення оптимальних результатів у всьому, що ми робимо

Професіоналізм – безперервне прагнення до підвищення свого професійного рівня

Репутація – один із головних показників нашої професійності та ефективності, який відображається у високих результатах діяльності товариства

ПЕРЕВАГИ ШКОЛИ

Розвинена інфраструктура

Зручний спортзал

Музичні класи

Досвідчені викладачі

Підготовка до ЗНО

Наявність пробного дня

Індивідуальний підхід до кожної дитини

Активне соціальне життя: конкурси, заходи, змагання

ВІДЕО

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

240 000 грн за рік. (+вступний внесок 20 000 грн)

КОНТАКТИ

+38(044) 364 1364

м. Київ, вул. Регенераторна, 4в

study@academy.com.ua

П’яте місце. Ukrainian Global School

https://globalschool.in.ua/

ПРО ШКОЛУ

Креатив – рушійна сила прогресу. Люди з нестандартним поглядом на звичні речі, мисленням out of box знаходять нові креативні рішення, винаходи, а під час і змінюють світ. Саме тому у процесі навчання педагоги Ukrainian Global School заохочують творчий підхід і пошук власних відповідей замість "зазубрення" матеріалу.

Ukrainian Global School – не просто школа, а справжня творча лабораторія! Тут розуміють, що кожна дитина талановита по-своєму. Тому створили прекрасні умови для творчої реалізації дітей у будь-якій сфері:

Технічна творчість якнайкраще розвивається під час занять з робототехніки, програмування.

Наукова творчість проявляється на заняттях "Цікава наука". Досліди, експерименти – найкращий спосіб засвоїти новий матеріал, адже учні не запам’ятовують чужі думки, а роблять власні висновки.

Мистецтво – живопис, акторська майстерність, заняття у музичній школі сприяють творчій реалізації. Учні знайомляться з визначними творами, створюють власні роботи, вчаться розуміти та відчувати красу мистецтва.

Вивчення мов реалізується в шкільному Social Club. Учні обов’язково вивчають англійську, а за бажанням можна обрати додаткову іноземну мову.

ПЕРЕВАГИ ШКОЛИ

Цілодобова охорона

Безпечне укриття та енергонезалежність

Медичний та психологічний супровід дітей

Професійна та креативна команда

Білінгвальна програма

Профільне навчання за напрямом "Міжнародні відносини та бізнес"

Друга іноземна мова (французька або німецька)

Освітні технології "РОСТОК" та "STEM"

Варіативність позашкільних секцій та студій

Спільні проєкти з міжнародними школами

ВІДЕО

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

313 500 грн (+ вступний внесок 20 000 грн)

КОНТАКТИ

+38(067)059-40-40

проспект Валерія Лобановського, 6б

Шосте місце. Міжнародний ліцей "Гранд"

https://www.grandschool.com.ua/

ПРО ШКОЛУ

Модель школи сучасна і результативна, оскільки забезпечує і обов'язкову державну програму, і високий стандарт потрібних у житті умінь, навичок і компетенцій учнів. Модель ліцею "Гранд" визнана моделлю освіти в інших країнах.

Ліцей працює з 1988 року. Це перша приватна школа в Україні. Кількість учнів 200. Викладання ведеться українською мовою. Прийом з 1 класу. Кількість дітей у класах — до 16.

Головні інновації, впроваджені в навчальний процес:

Унікальна ділова економічна гра

Інформаційно-комп'ютерні тренінги

Розробка і впровадження кращих у світі освітніх технологій адекватних рівню передових стандартів

Тренінги життєвих умінь

Ділова соціально-політична гра

Творчі та STEM проєкти

ПЕРЕВАГИ ШКОЛИ

Посилене вивчення англійської мови (B2 C1), бізнесу та комп'ютерних технологій.

Домашня атмосфера і доброзичливий мікроклімат.

3-разове харчування: вітамінізоване і збалансоване. Це забезпечується за рахунок роботи власного штату кваліфікованих кухарів та постачання сертифікованих продуктів. Розроблено п'ять дієт-меню для різних категорій дітей. Працює ліцейське кафе "Ситий ліцеїст".

Шкільний трансфер представлено автобусами "Мерседес", які курсують за спеціальними маршрутами вранці і ввечері.

Медичне обслуговування ліцеїстів проводять лікар-педіатр і медсестра.

Працює ефективна психологічна служба.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

456 500 грн на рік (+ вступний внесок 41 000 грн )

ВІДЕО

КОНТАКТИ

+38 044 287 41 19

Для вступу: +38 067 443 07 13

вул. Жилянська, 38

school@grand.kiev.ua

Сьоме місце. Креативна Міжнародна Дитяча Школа (КМДШ)

https://www.creativeschool.com.ua/

ПРО ШКОЛУ

КМДШ – це мережа українських шкіл повного дня, які 10 років функціонують у Києві.

Головна мета КМДШ полягає в тому, щоб діти мали достатньо знань, цінностей та впевненості для того, щоб робити вибір та формувати своє майбутнє.

Саме тому дисципліни тут вивчають у тісному взаємозв’язку з реальним життям та велику увагу приділяють розвитку компетенцій, таких як критичне, креативне, позитивне мислення, адаптивність, вміння працювати в команді.

В КМДШ використовують практичні підходи до навчання:

школярі закріплюють отримані знання дослідами, творчими проєктами, науковими роботами;

беруть участь в соціальних та бізнес ініціативах;

створюють віртуальні компанії на фінансовій грамотності, формують бюджети та працюють над маркетинговими стратегіями;

беруть участь в Міжнародних дебатах з англійської мови, на яких піднімають важливі соціальні теми;

в старших класах є профорієнтація – учні відвідують факультети з підприємництва, медіа та IT. Дізнаються про професії та пробують сили в різних професійних напрямках. Це допомагає учням ще перед вступом в університет більше дізнатися про сфери діяльності та отримати практичний досвід.

ПЕРЕВАГИ ШКОЛИ

Поглиблене вивчення іноземних мов. КМДШ — школа з поглибленим вивченням англійської мови. Під час навчання діти спілкуються з носіями мови. У 3 класі учні обирають додаткову іноземну мову: французьку, німецьку, іспанську.

Триразове харчування.

Індивідуальний підхід. Індивідуальний супровід з боку тьютора/ ментора і спостереження за кожною дитиною, підтримка учнів.

Уроки спорту. В навчальний процес введені чотири нових види спорту, які націлені на активну залученість всіх учасників гри: флорбол, петанк, фризбі та регбі 5. Викладачі школи КМДШ пройшли професійне навчання щодо впровадження цих чотирьох модулів.

STEM-освіта. Це напрям в освіті, використовуючи який, у навчальних програмах посилюється природничо-науковий компонент із застосуванням інноваційних технологій.

Наука+сучасні технології=прогресивне технологічне суспільство

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

339 300 грн на рік

ВІДЕО

КОНТАКТИ

+380 (800) 330 810

+380 (44) 334 55 66

info@kmds.ua

Адреси шкіл в Києві:

вул. Набережно - Рибальська, 5

вул. Голосіївська, 13Г

вул. Дніпровська набережна, 14Л

Восьме місце. Міжнародна Британська школа

https://britishschool.ua/uk/

ПРО ШКОЛУ

Британська мiжнародна школа в Українi (BISU) була заснована у 1997 роцi. Вона стала першим закладом, що запропонував британський пiдхiд до освiти в Українi. Зараз нас вважають однією з найпрестижніших мiжнародних шкiл країни, що надає високоякісну освіту українським та іноземним учням віком від 3 до 18 років.

ПЕРЕВАГИ

Чому обирають BISU?

Ми сфокусовані на досягненнях наших учнів, забезпеченні високих академічних стандартів та навчальній програмі – різноманітній, збалансованій та орієнтованій на задоволення індивідуальних потреб кожної дитини;

Щороку 100% учнів BISU отримують на ЗНО високі прохідні бали для вступу до українських університетів;

Відмінні результати іспитів IBDP: у 2021 році 100% випускників нашої програми IBDP (міжнародний бакалаврат) отримали прохідний бал;

Ми виховуємо в учнях BISU такі чесноти, як зразкова поведінка, ввічливість, активність, пунктуальність та сумлінне відвідування уроків.

Майбутнє вашої дитини

BISU пропонує вибір і можливості, які дозволять вашій дитині розкрити свій потенціал вже зараз для того, щоб процвітати у майбутньому. Незалежно від того, який шлях ви оберете для свого сина чи дочки, ми подбаємо про те, щоб ваша дитина отримала якісну освіту і здобула такі життєво важливі навички, як відповідальність, креативність, спілкування, повага до інших культур та відкритість до нового.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

673 920 грн на рік (+ вступний внесок 62 400 грн)

КОНТАКТИ

Школа на Нивках

вул. Толбухіна 45

+38 (044) 239 21 21

info.ns@britishschool.ua

Школа на Печерську

вул. Драгомирова, 1

+38 (044) 596 18 28

info.pe@britishschool.ua

Дев’яте місце. Liko school

http://liko-school.kiev.ua

ПРО ШКОЛУ

Liko-school – приватна школа повного циклу (1-11 клас), осередок прогресивних змін у навчанні дітей. Освітнє середовище, яке базується на цінностях, стосунках і духовному розвитку кожного.

Це створення простору, в якому діти мають можливість зростати освіченими людьми, вміють ставити цілі та досягати результату, користуватися своїми знаннями як важливим ресурсом в досягненні успіху, стати гармонійною особистістю, яка проявляє свою індивідуальність, творчі здібності та дарування, самостійно приймає рішення та несе за них відповідальність.

Ми даємо дітям можливість бачити виклики, знаходити рішення, прокладати свій шлях, реагувати на невизначеність майбутнього позитивно й оптимістично, мріяти, ставити цілі та освоювати нові сфери знань і діяльності.

ПЕРЕВАГИ ШКОЛИ

У Ліко-школі адаптовані навчальні програми, в яких:

органічно поєднано науку, творчість та новітні технології;

поглиблене вивчення іноземних мов (німецька, китайська, французька, іспанська);

інтегроване навчання (проєктна робота, діяльність позакласних клубів);

навчання у динамічних групах і проєктних командах;

психологічна та тьюторська підтримка;

позашкільна діяльність у творчих студіях, STEM-центрі, Sport Liko.

У ліцеї на постійній основі функціонує ціла низка гуртків та спортивних клубів для формування освіченої та здорової особистості.

Спорт: зіркові тренери, нові комфортні зали, надихаюча атмосфера. Вісім напрямів: футбол, баскетбол, художня гімнастика, греко-римська боротьба, кіокушинкай карате, дзюдо, черліденг та бальні танці.

ВІДЕО

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

263 900 грн на рік (+ вступний внесок 26 390 грн)

КОНТАКТИ

+380 (44) 492 31 22

info@liko-school.kiev.ua

вул. Композитора Мейтуса, 5а

Десяте місце. American International School and University (AISU)

https://aisu.school/

ПРО ШКОЛУ

Школа не просто готує дипломованих спеціалістів, а ще й формує успішну особистість! Унікальна двомовна (українська і англійська) освітня програма, упорядкована командою AISU відповідно до міжнародних стандартів.

Місія школи - це створення суспільства, яке сприяє вихованню допитливих, ерудованих і небайдужих особистостей. Школа мотивує учнів до отримання освіти світового рівня. Учнів тут спонукають бути активними, проявляти міжкультурне розуміння та повагу.

AISU вважає, що здобуття знань має стати усвідомленим процесом, який розвиває учнів у стимулюючому середовищі навчання і створює можливості для реалізації їх потенціалу. Щоби стати успішними членами світового співтовариства, учні розвивають необхідні компетенції і навички, з якими вони зможуть впевнено і цілеспрямовано відповідати на виклики сучасності.

ПЕРЕВАГИ ШКОЛИ

Зручні умови навчання: у школі є басейн, ортопедичні меблі, сучасні Інтерактивні панелі, система відеонагляду та охорона, спортивний майданчик, дитячий майданчик, власна кухня.

Білінгвальне навчання. Школа входить до мережі світових шкіл Міжнародного баклаврату. дозволяє учню комфортно відчувати себе в багатомовному світі; дає можливість отримувати освіту на іноземній мові, не втрачаючи зв’язку з рідною мовою.

Безпечне навчальне середовище: ми про безпеку наших учнів, тому AISU забезпечена сучасними системами відеоспостереження та охорони, сертифікованим укриттям.

Професійні вчителі: викладачі AISU – носії мов, кандидати наук та акредитовані викладачі IB системи.

П’ятиразове харчування.

Фізична активність учнів - 2 прогулянки по 40 хвилин щоденно. Багато спортивних секцій та гуртків.

Чистота та гігієна.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

373 230 грн на рік (+ вступний внесок 37 700 грн )

КОНТАКТИ

+38 (067) 183 18 68

hello@aisu.school

вул. Драгоманова 1-В, AISU

Таким чином, за рейтингом 2023-го року перше місце серед приватних шкіл Києва за ключовими показниками займає Печерська Міжнародна Школа (PSI). Друге місце у IT STEP SCHOOL, а третє посідає Глобус.

Нагадуємо, що всі вищезазначені дані є приватною думкою редакції і засновані на особистому дослідженні нашими респондентами шкіл Києва і умов навчання.