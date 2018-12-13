Черкаські Мавпи вийшли в чвертьфінал Кубка України з баскетболу

Чемпіони України впевнено перемогли київських Шаманів у другому матчі 1/8 фіналу Кубка України.

Черкаські Мавпи впевнено перемогли київських Шаманів у другому матчі 1/8 фіналу Кубка України – 107:56.

Більшість питань у цій парі було знято ще після першого поєдинку, в якому чинні чемпіони України здобули 34 очки переваги, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Попри солідний запас господарі, у яких все ще залишаються суттєві проблеми зі складом, з перших секунд повторного поєдинку наполегливо пішли вперед.

Перевага в майстерності гравців Мавп швидко позначилася на перебігу подій. Господарі діяли значно швидше та ефективніше. За першу половину вони майже втричі перевершили столичних гостей за результативністю. Ті з усіх сил намагалися захищатися. Навіть на два підбирання випередили професіоналів. Хоча на загальному результаті це не позначилося. Вже до великої перерви Мавпи додали ще 29 очок переваги.

Лише в заключній чверті господарі трохи пригальмували, вигравши її всього в два очка. Втім загальна різниця в матчі сягнула 51 очка та неймовірних 85-ти за сумою двох матчів.

У переможців одразу сім гравців набрали від 10-ти очок: Арнет, Сергеєв, Коуклі, Ткаченко, Отверченко, Руслов, Чумаков. При цьому наймолодший Сергеєв зробив вражаючий дабл-дабл – 15 очок, 14 підбирань.

Столичні аматори на попередніх етапах здолали двох представників Вищої ліги, та сил на навіть знекровлених чемпіонів України в Суперлізі Парі-Матч забракло.

У чвертьфіналі Черкаські Мавпи зіграють проти ще одного представника столиці – Київ-Баскета з елітного дивізіону.

КУБОК УКРАЇНИ

Чоловіки. 1/8 фіналу. Матч 2

Черкаські Мавпи – Шамани (Київ) – 107:56 (26:17, 33:13, 31:11, 17:15)