Українець очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

Чемпіон світу з боксу серед професіоналів у легкій вазі за версіями WBA і WBO українець Василь Ломаченко очолив рейтинг P4P за версією Sports Illustrated.

Оновлена версія рейтингу публікується на офіційному сайті видання.

Автори рейтина відзначають, що Ломаченко майстерно впорався з Хосе Педрасою, двічі відправивши небезпечного і непоступливого суперника в нокдаун у 11-му раунді. Українець продемонстрував надзвичайну точність ударів. "яка зробила його найнебезпечнішим бійцем в легких вагових категоріях. Ломаченко чудовий. Як він демонструє цей блиск - питання. Оскільки на початку наступного року Майки Гарсія перейде в напівсередню вагу, у Ломаченко в легкому дивізіоні залишиться вкрай мало конкурентних супротивників".

Зазначимо, що в цьому ж рейтингу абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик йде на 4-му місці.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю Василь Ломаченко переміг Хосе Педрасу технічним нокаутом в 11-му раунді титульного бою. Українець захистив пояс чемпіона світу за версією WBA і завоював пояс WBO, який належав супернику з Пуерто-Ріко.

Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії:

1. Василь Ломаченко

2. Сауль Альварес

3. Теренс Кроуфорд

4. Олександр Усик

5. Геннадій Головкін

6. Майки Гарсія

7. Еррол Спенс

8. Срисакет Сміття Рунгвисаи

9. Наойя Інуе

10. Лео Санта Крус