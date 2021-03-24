Вірогідно, бій відбудеться на території США.

Легендарний Майк Тайсон заявив, що вже все готово до його виставкового бою проти екс-чемпіона світу у двох вагових категоріях Евандера Холіфілда.

Про це стало відомо з прямої трансляції в Іnstagram Haute Living.

У прямому ефірі Тайсон повідомив, що вже цієї весни відбудеться бій проти Евандера Холіфілда. Датою назване 29 травня, а місце поєдинку, скоріш за все, стане Маямі.

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Автор: Будрін Артем