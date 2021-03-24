Евандер Холіфілд / фото instagram.evanderholyfield
Легендарний Майк Тайсон заявив, що вже все готово до його виставкового бою проти екс-чемпіона світу у двох вагових категоріях Евандера Холіфілда.
Про це стало відомо з прямої трансляції в Іnstagram Haute Living.
У прямому ефірі Тайсон повідомив, що вже цієї весни відбудеться бій проти Евандера Холіфілда. Датою назване 29 травня, а місце поєдинку, скоріш за все, стане Маямі.
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Бій Тайсон - Холіфілд: головне
- Стало відомо, скільки дві легенди можуть заробити за свій бій.
- Відомо, що українець Володимир Кличко допомагає Холіфілду готуватися до повернення на ринг.
- Тайсон вже провів свій перший бій після повернення - поєдинок проти Роя Джонса-молодшого завершився внічию.
- На профі-рингу Тайсон і Холіфілд зустрічалися двічі - в 1996 році Евандер виграв технічним нокаутом в 11 раунді. А в 1997-му Тайсон був дискваліфікований після того, як вкусив Холіфілда за вухо.
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