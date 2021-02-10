Андрій Ярмоленко не зміг дограти матч Кубка Англії.

Півзахисник збірної України та "Вест Хема" Андрій Ярмоленко травмувався в матчі Кубка Англії проти "Манчестер Юнайтед".

Ярмоленко вийшов у стартовому складі "молотобійців", але не зміг дограти матч. Українець отримав пошкодження і на 54-й хвилині був замінений.

Без українця "Вест Хем" у підсумку програв з рахунком 0:1 в додатковий час і покинув турнір.

Читайте такожГол Ярмоленка увійшов до числа найкращих м ячів Вест Хема за місяць (відео)"Ярмоленко трохи розтягнув зв'язки коліна. Подивимося на його стан, сподіваюся, що все не так уже й погано", - сказав після матчу головний тренер "Вест Хема" Девід Мойес, якого цитує football.london.

Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"

Ярмоленко перейшов до "Вест Хем" в 2018 році з "Боруссії" Дортмунд.

У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни.

За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хема".

У поточному сезоні на рахунку українця 20 матчів, 3 голи і 3 асисти у складі "молотобійців" у всіх турнірах.

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Автор: Антон Дудар