Заміни Юргена Клоппа принесли чудовий результат.

В рамках 30-го туру англійської Прем'єр-Ліги "Арсенал" вдома програв "Ліверпулю" з рахунком 0:3.

У першій половині зустрічі команди голів не забивали. Все змінила заміна Юргена Клоппа, який випустив свого "джокера" з лави запасних - Діогу Жоту. 24-річний португалець оформив дубль та зробив різницю. Ще один м'яч на рахунку Мохамеда Салаха.

Це вже друга поспіль перемога чемпіонів Англії у чемпіонаті й, схоже, криза поступово минає, а справи налагоджуються. Мерсисайдці піднялися на 5-ту позицію і мають 49 балів.

"Арсенал" - "Ліверпуль" - 0:3

Голи: Жота, 64, 82, Салах, 68

"Арсенал": Лено, Тірні (Соареш, 45), Габріел, Чемберс, Холдінг, Парті, Едегор, Себальос (Ель-Ненні, 58), Пепе, Ляказетт, Обамеянг (Мартінеллі, 77).

"Ліверпуль": Аліссон, Кабак (Вільямс, 84), Робертсон (Жота, 61), Філліпс, Александер-Арнолд, Фабіньо, Мілнер, Салах, Алькантара, Мане, Фірміно (Вейналдум, 78).

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АПЛ: положення команд

"Арсенал" поки що посідає дев'яте місце в АПЛ, маючи 42 очки.

"Ліверпуль" надолужує втрачене і намагається наздогнати топ-4. У мерсисайдців 49 очок та п'ята позиція. До зони Ліги чемпіонів всього 2 бали.

Впевнено лідирує в АПЛ як і раніше "Манчестер Сіті", який набрав вже 74 очки.

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Автор: Будрін Артем