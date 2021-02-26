Віталій Буяльський своїм ударом вивів киян в 1/8 фіналу.

Півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський, який забив вирішальний м'яч у ворота" Брюгге", прокоментував вихід киян до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це Буяльський сказав в ефірі телеканалу "Футбол 2", передає офіційний сайт "Динамо".

"Було важко, тому що тут поле трохи інше і ноги швидко підсаджувалися. У цьому плані було дуже складно. Ми провели всього одне тренування і ще не звикли до цього поля. Але знали, що будемо мати момент попереду і його потрібно буде використовувати. На теоріях тренер про це говорив - момент у нас буде, головне - зіграти в обороні на нуль", - сказав півзахисник.

"У першому таймі ми більше думали не про атаку, а про оборону, щоб не пропустити гол. А в другій половині почали грати вперед, більш розкуто. Як я вже сказав, ми розуміли, що момент у нас буде - і його потрібно правильно реалізувати. І ми його реалізували", - додав Буяльський.

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Також він розповів про те, як забив свій гол:

"Родрігес віддав м'яч за спину захисникам, а центральний захисник думав, що я буду бігти на дальню штангу, але я побіг на ближню. Вийшло випередити його і забити коліном".

"Брюгге" - "Динамо": підсумки матчу

Після нічиєї в першій грі (1:1) "Динамо" обіграло "Брюгге" у матчі-відповіді з рахунком 1:0.

"Динамо" вперше з 2011 року вдалося перемогти в плей-офф Ліги Європи на виїзді.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний захисник "Динамо" Олександр Сирота (оцінка - 7,7).

"Брюгге" і "Динамо" вдруге перетнулися в єврокубках. У попередній дуелі (у кваліфікації Ліги чемпіонів 2019-2020) з різницею в один м'яч верх взяли бельгійці (1:0 і 3:3).

Віталій Буяльський втретє в кар'єрі забив у ворота "Брюгге" в чотирьох матчах.

Свого суперника по 1/8 фіналу "Динамо" дізнається 26 лютого.

В 1/8 фіналу Ліги Європи Україну представлять відразу дві команди - "Динамо" і "Шахтар".

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Автор: Антон Дудар