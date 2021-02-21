У центральному матчі 15-го туру Української Прем'єр-ліги в Києві зустрічалися "Десна" і "Динамо". Зустріч завершилася внічию.
Рахунок у матчі був відкритий на 53-й хвилині. Подача з флангу від Владислава Калітвінцева знайшла Пилипа Будківського, який завдав точного удару головою.
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У кінцівці матчу "Десна" залишилася в меншості. Денис Безбородько вийшов на заміну на 83-й хвилині і в наступні чотири хвилини примудрився заробити дві жовті картки.
На 90-й хвилині м'яч у штрафному майданчику "Десни" влучив у руку Андрію Гітченку. Арбітр сам подивився повтор і призначив пенальті. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Віктор Циганков.
Таким чином, "Динамо" набрало 34 очки і зберегло лідерство в УПЛ, проте тепер кияни випереджають "Шахтар" тільки на 1 пункт. У "Десни" - 24 очки і четверта позиція.
"Десна" - "Динамо" - 1:1
Голи: Будківський, 53 - Циганков, 90 (з пенальті)
"Десна": Паст, Імереков, Тамм, Полегенько, Єрмаков, Тотовицький, Мостовий, Калітвінцев (Картушов, 82), Арвеладзе (Гітченко, 69), Гуцуляк (Безбородько, 82), Будківський (Чепурненко, 90)
"Динамо": Бущан, Забарний, Миколенко, Караваєв, Кендзьора, Циганков, Шепелєв (Шапаренко, 65), Буяльський, Сидорчук, Родрігес, Бесєдін (Супряга, 86)
Попередження: Єрмаков, Імереков, Арвеладзе, Безбородько - Родрігес, Циганков, Бесєдін, Миколенко
Вилучення: Безбородько, 87
Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур
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